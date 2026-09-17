Ρουβάς για Μαζωνάκη: «Είδα το μεγαλείο της ευάλωτης ψυχής του» - Τραγούδησε το Ανήκω σε Μένα

Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη το βράδυ της Τετάρτης (16/9) κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Κύπρο όπου μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Κάνοντας λόγο στην αρχή για την «απώλεια ενός μεγάλου φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής από όλους όσους γνώριζα», ο Σάκης Ρουβάς είπε στη συνέχεια:

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«Με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω, αλλά κάτω από τη σκήνη, εκεί που είδα πραγματικά το μεγαλείο της καρδιάς του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του».

«Θα λείψει και σε μένα», εξομολογήθηκε ο Σάκης Ρουβάς και γυρνώντας τον χρόνο πίσω πρόσθεσε:

«Ξεκινήσαμε μαζί στην ίδια δισκογραφική το 1991 και είχαμε μια παράλληλη πορεία, αλλά πιο πολύ πιστεύω θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο».

Αμέσως μετά ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ανήκω σε Μένα», σηκώνοντας τα χέρια ψηλά στον ουρανό.