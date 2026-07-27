Κατερίνα Λιόλιου & Σάκης Ρουβάς μαζί στη σκηνή: Ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς επιβεβαίωσαν επίσημα ότι θα συνεργαστούν επί σκηνής.
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Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανακοινώθηκε μέσω των social media, όπου οι δύο καλλιτέχνες φαίνονται να δαγκώνουν ένα μήλο, αλλά χωρίς να αποκαλύπτεται ολόκληρη η φωτογραφία τους.
Οι δύο υπερεπιτυχημένοι καλλιτέχνες, που αμφότεροι ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο «Εναστρον» της οδού Πειραιώς, σε ένα σχήμα που σίγουρα θα γίνει πόλος έλξης τη νέα χειμερινή σεζόν στην Αθήνα.
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