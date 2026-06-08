Τσουβέλας σε Καινούργιου: «Δεν ήθελα να μιλήσω και το ξέρετε - Σεβάστηκα την κοπέλα που περίμενε τόση ώρα»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη, δέχτηκαν τις προηγούμενες ημέρες κακόβουλα σχόλια στα social media μετά τη δημοσίευση κοινών φωτογραφιών τους με το ζευγάρι να τα αντιμετωπίζει με χιούμορ και παράλληλα, να εκδίδει κοινή δήλωση μέσω του δικηγόρου του και να γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικής τους ζωής.

Όπως ήταν φυσικό όλες οι εκπομπές θέλησαν να έχουν μια δήλωση του Αλέξανδρου Τσουβέλα με τη Super Κατερίνα να τον βγάζει σήμερα (8/6) σε απευθείας σύνδεση αν και ο ίδιος όπως εξήγησε στην Κατερίνα Καινούργιου δεν ήθελε να κάνει κάποια παραπάνω τοποθέτηση.

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«Δεν ήθελα να μιλήσω και το ξέρετε. Είναι το τελευταίο που ήθελα να κάνω γιατί με κάλεσαν κι άλλοι συνάδελφοί σας και ξέρετε ότι μιλάμε πάντα σε όλους.

Δεν ήθελα να τοποθετηθώ άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η δική μου προσωπική ζωή στην κοινωνία της χώρας. Το κάνω κυρίως για την Εύα για να μη στενοχωρηθεί», δήλωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Από πλευράς της η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε στον γνωστό κωμικό ότι δεν γνώριζε την πρόθεσή του, αλλά του επεσήμανε τον θαυμασμό της για τον τρόπο που αντιμετώπισε το όλο θέμα, ενώ δεν έκρυψε πως έγινε αφορμή να διαβάσει και να ενημερωθεί για την επαγγελματική πορεία της συντρόφου του.

Τέλος, τον ευχαρίστησε για όσα τους είπε με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να εξηγεί πως ο λόγος που βγήκε τελικά στην εκπομπή ήταν επειδή «κυρίως σεβάστηκα μόνο την κοπέλα που με περίμενε τόση ώρα εδώ. Εγώ δεν νιώθω κάτι ιδιαίτερο».