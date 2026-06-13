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Απρόσμενη πρόταση από Γερμανού στον Καλλίρη: «Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου!»

Η Ναταλία Γερμανού και ο Θάνος Καλλίρης ήταν ζευγάρι πίσω στα 90s, όμως τώρα τον θέλει τραγουδιστή στον επόμενο γάμο της.

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Ναταλία Γερμανού και Θάνος Καλλίρης
Ναταλία Γερμανού και Θάνος Καλλίρης | NDP
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Για περίπου 5,5 χρόνια είχε κρατήσει η σχέση του Θάνου Καλλίρη και της Ναταλίας Γερμανού πίσω στα 90s. Το ζευγάρι χώρισε το 1995, αλλά ακόμα και σήμερα παραμένουν πολύ καλή φίλοι.

Έτσι, η Ναταλία Γερμανού βρήκε το θάρρος να του εκμυστηρευτεί on air πως θα ήθελε να κάνει έναν ακόμα γάμο για να τραγουδήσει εκείνος σε αυτόν.

«Τι έχεις τραγουδήσει; Πόσες επιτυχίες έχεις αγόρι μου. Επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου!», ανέφερε συγκεκριμένα η παρουσιάστρια στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» όπου ο Θάνος Καλλίρης βρέθηκε καλεσμένος και εκείνος αντιμετώπισε την ατάκα με χαμόγελο.

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Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4», ο τραγουδιστής είχε αναφέρει ως αιτία του χωρισμού τους την επιθυμία του να κάνει οικογένεια.

«Ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά κατάλαβα ότι η Ναταλία δεν ήταν για οικογένεια. Ήθελα παιδιά, ενώ δεν ήθελε παιδιά. Οπότε, το επόμενο βήμα ενός λογικού ανθρώπου είναι να πάει σε κάτι άλλο» είχε πει ο Θάνος Καλλίρης.

 

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