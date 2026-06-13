Τη δική της απάντηση σε όσους αμφισβητούν την ανάγκη ύπαρξης του Pride έστειλε η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη σημειώνοντας ότι πάντα θα τα λέει και πάντα θα είναι «με την πλευρά της ανθρωπιάς».

Αφορμή το ετήσιο Φεστιβάλ και παρέλαση υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που πραγματοποιείται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

Διαβάστε ακόμα: «Δεν είχα χώρο να αναπνεύσω»: Δύο γκέι αγόρια εξιστορούν πώς είναι να μεγαλώνεις «διαφορετικός» στην επαρχία

Όσα ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη για το Athens Pride

«Στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα το 21ο Athens Pride. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που με βλέπετε είστε άνθρωποι που καταλαβαίνετε γιατί σας αφορά, γιατί μας αφορά, είτε είμαστε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είτε δεν είμαστε.

Μας αφορά γιατί στις αρχές της εβδομάδας μάθαμε ότι συνελήφθησαν κάποιοι, οι οποίοι έκαναν ομοφοβικές επιθέσεις στο Ζάππειο, μας αφορά γιατί στην Καλλιθέα πριν δύο εβδομάδες, μια τρανς γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο γιατί την παρέσυραν 4 αλήτες με το αυτοκίνητό τους, μας αφορά γιατί ακόμη και τώρα δύο άνθρωποι του ιδίου φύλου δεν μπορούν να κρατηθούν χέρι χέρι και να πάνε μια βόλτα γιατί κάποιους να τους πετάξει καφέδες, να τους βρίσει, προφυλακίσει.

Ακούω όμως με ενδιαφέρον με αφορμή και το Pride ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε “έλα μωρέ, πόσα δικαιώματα θέλετε και η woke agenda/κουλτούρα κλπ. Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα βαρεθώ αν το λέω και δεν το λέω για να πείσω κανέναν, αλλά όσοι λένε “να κάνουμε τότε και straight pride”, να σας πω το εξής: “οι πλούσιοι δεν χρειάζονται συσσίτια”.

Με τους ίδιους όρους το straight pride δεν έχει επίδικο. Άλλοι άνθρωποι βάλλονται επειδή αγαπούν αυτό που για κάποιους δεν θεωρείται ικανοποιητικό. Καλό Pride λοιπόν, περηφάνεια, ανθρώπινη ορατότητα και ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα με την πλευρά της ανθρωπιάς», σημείωσε η Αναστασία Γιάμαλη