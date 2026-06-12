Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πότε επιστρέφει η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε σήμερα (12/6) στο Happy Day πότε επιστρέφει η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή, μετά από απουσία δύο μηνών εξαιτίας της περιπέτειας της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη που υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στο Happy Day την ερχόμενη Δευτέρα (15/6) με την παρουσιάστρια της εκπομπής να ευχαριστεί θερμά την Όλγα Λαφαζάνη που την κάλυψε όλο αυτό το διάστημα.

«Τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος είναι πολύ καλύτερα, και συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνουν δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του και είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στη δουλειά και την καθημερινότητά της.

Στην Τίνα αυτά που έχω να πω θα τα πω τη Δευτέρα», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Θέλω να αδράξω, όμως, την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας που είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, εκτός του έχω βαφτίσει την κόρη της, είναι δίπλα μου φιλικά, επαγγελματικά, συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές...

Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί η παρουσία σου στην εκπομπή αυτούς τους δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σημαντική.

Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες με τέτοια αξιοπρέπεια στη θέση της Τίνας μας και ήθελα να το πω και δημόσια.

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στην ομάδα του Happy Day και σε αγαπώ», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.