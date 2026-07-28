Όταν η Ρένα Βλαχοπούλου πρωταγωνίστησε στην πρώτη σειρά του Χάρη Ρώμα

Φέτος κλείνουν 22 χρόνια από την ημέρα που η Ρένα Βλαχοπούλου έφυγε από τη ζωή και μπορεί το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό να είναι οι ρόλοι της στον κινηματογράφο αφού οι ταινίες της παίζονται ξανά και ξανά, όμως, η αξέχαστη ηθοποιός είχε παίξει και σε τρεις σειρές, μία από τις οποίες ήταν του Χάρη Ρώμα, η πρώτη του σειρά στην οποία υπέγραφε το σενάριο.

Πολύ πριν, λοιπόν, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και λίγα χρόνια πριν τους «Μεν και Δεν», τον Ιανουάριο του 1991 κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 η κωμική σειρά «Μάμα Μία» με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου στον ρόλο μιας δυναμικής γυναίκας, η οποία σταμάτησε να εργάζεται ως δικηγόρος για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Τώρα που αυτά έχουν ενηλικιωθεί (και με το παραπάνω) και βλέποντας τον σύζυγό της απορροφημένο επίσης, στη δικηγορία, η Ρένα αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί και πάλι επαγγελματικά, ενώ πολλές φορές ανακατεύεται σε υποθέσεις του.

Την ίδια στιγμή προσπαθούσε από τη μία να «ξυπνήσει» τον γιο της ερωτικά που έδειχνε να είναι άβγαλτος και από την άλλη να «μαζέψει» την κόρη της, η οποία ήταν το ακριβώς αντίθετο.

Φυσικά, ο ρόλος της Ρένας είχε όλο το μοναδικό μπρίο και τον αυτοσχεδιασμό της αξέχαστης ηθοποιού με την ηρωίδα να μπλέκεται σε πολλές κωμικοτραγικές καταστάσεις και γενικά «να λύνει και να δένει» σε όλα τα επεισόδια της σειράς.

Το «Μάμα Μία» έκανε μεν επιτυχία, ήταν εκείνη τη χρονιά στις πιο επιτυχημένες σειρές του ΑΝΤ1, αλλά δε σημείωσε την αντίστοιχη επιτυχία που γνώριζαν εκείνη την περίοδο στο αντίπαλο Mega οι σειρές «Τρεις Χάριτες» και «Ρετιρέ».

Έτσι, παίχτηκε για μία σεζόν και συνολικά, προβλήθηκαν 28 επεισόδια αν και αρχικά υπήρξαν σκέψεις για να συνέχιζε και για δεύτερη σεζόν.

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Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος υποδυόταν τον γιο της Ρένας, αυτή η σειρά έγινε η αφορμή να τον προσέξει ο τότε πρόεδρος του ΑΝΤ1, Μίνως Κυριακού και να του ζητήσει να του φέρει και το επόμενο σίριαλ που θα γράψει για να προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Έτσι, λοιπόν προέκυψαν οι «Μεν και οι Δεν» που έγραψαν ιστορία στην τηλεόραση και έκανε πασίγνωστους τους Άννα Κουρή, Τζόυς Ευείδη, Στέλιο Μάινα και Χάρη Ρώμα σε όλη την Ελλάδα.

Ρώμας για Βλαχοπούλου: «Μου λέει "ε, παρ'τα Σαίξπηρ να μην στα χρωστάω"»

Παλαιότερα ο Χάρης Ρώμας είχε δηλώσει στο «Πάμε Δανάη» ότι στα γυρίσματα, πολλές φορές η αξέχαστη πρωταγωνίστρια δεν έλεγε τα λόγια του σεναρίου με αποτέλεσμα εκείνος να της το επισημαίνει ξανά και ξανά και τελικά κάποια στιγμή, η Βλαχοπούλου να τον μουτζώνει.

«Το 1991 έκανα τη σειρά "Μαμα Μία" με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η πρώτη μου σεναριακή δουλειά στην τηλεόραση. Η γνωριμία μας με τη Βλαχοπούλου έγινε επειδή της μίλησε για εμένα ο Σωτήρης Μουστάκας που με είχε ανακαλύψει από μία ραδιοφωνική επιθεώρηση.

Η Βλαχοπούλου ήταν φοβερά αυθόρμητη και περιβόλι. Αυτοσχεδίαζε, αλλά δεν ήταν στην καλύτερη φάση του αυτοσχεδιασμού της όταν κάναμε τα γυρίσματα.

Ήταν ήδη μεγάλη και όλος ο αυτοσχεδιασμός της γινόταν στο ρελαντί ή αναμασώντας παλιότερα πράγματα. Εμένα αυτό δε μου άρεσε αυτό και άρχισα να της λέω "κυρία Βλαχοπούλου, δεν λέτε τα λόγια μου. Λέτε άλλα λόγια και δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο, χάνεται ο ειρμός".

Μου απαντούσε "καλά, καλά, καλά" και της το έλεγα πάλι. Το μάτι της είχε αρχίσει να αγριεύει. Κάποια στιγμή, της λέω "Μα, κυρία Βλαχοπούλου, δεν λέτε τα λόγια μου" και γυρίζει μπροστά σε όλους και μου λέει "ε, παρ'τα Σαίξπηρ να μην στα χρωστάω"».

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Σε άλλη συνέντευξή του, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» ο Χάρης Ρώμας είχε πει:

«Η συνεργασία μου με τη Ρένα ήταν καθοριστική για τη ζωή και την καριέρα μου. Μου έδωσε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το ατελές σίριαλ... γιατί τότε η εικόνα της ιδιωτικής τηλεόρασης, στην πρώτη της χρονιά, ήταν εικόνα βιντεοταινίας και εγώ το κατάλαβα.

Tης το έλεγα και εκεί διαφωνούσαμε. Μου έλεγε, "το ψειρίζεις, παιδάκι μου, έλα να κάνουμε τη δουλειά μας και άσε αν είναι οι κάμερες, τα φώτα, καλά είναι όλα".

Ήταν σημαντική καλλιτέχνης γιατί έτσι γεννήθηκε. Ήταν κορυφαία στον αυτοσχεδιασμό. Η αμεσότητα που είχε ήταν κάτι το συγκλονιστικό.

Τη σκέφτομαι με πολλή αγάπη, αλλά είχαμε μεγάλες συγκρούσεις παρότι ήμουν νέος, δεν ήμουν υποτακτικός σε κανέναν».