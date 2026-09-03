Ικανοποίηση στον ΣΚΑΪ για το «Studio στις 3»: Τι δείχνουν τα νούμερα τηλεθέασης

Απόλυτα ικανοποιημένοι εμφανίζονται στον ΣΚΑΪ από τη μεταγραφή του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου, οι οποίοι μετέφεραν την εκπομπή τους από την Αγία Παρασκευή στο Φάληρο με τον ελαφρώς παραλλαγμένο τίτλο «Studio στις 3».

Όπως άλλωστε εξήγησαν και οι ίδιοι οι παρουσιαστές δεν άλλαξε ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι στο περιεχόμενο της εκπομπής τους. Τα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού του Φαλήρου θεωρούν πως το συγκεκριμένο μαγκαζίνο ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του προγράμματος του σταθμού και αυτό αποτυπώνεται μέχρι στιγμής και στα νούμερα τηλεθέασης.

Την πρώτη ημέρα προβολής της τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το «Studio στις 3» σημείωσε 11,6% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, δεύτερη μέρα προβολής της εκπομπής το «Studio στις 3» κράτησε τα ποσοστά του καταγράφοντας 10,4% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Αξία φυσικά έχει και η σύγκριση με τα ποσοστά τηλεθέασης που είχε συγκεντρώσει την αντίστοιχη περσινή περίοδο η εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το ‘χουμε» στην πρεμιέρα της στο μεσημεριανό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

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Το περσινό infotainment μαγκαζίνο είχε καταγράψει στην πρεμιέρα του τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 5% στο σύνολο του κοινού και 3,5% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου είχε σημειώσει 4,9% στο σύνολο και 3,6% στο δυναμικό κοινό.

