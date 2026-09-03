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Στον «πάγο» η βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα - Στην Κατερίνα Ζαρίφη το καμαρίνι του

Ο δημοσιογράφος έχει συμφωνήσει να κάνει ένα late night πρόγραμμα - Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει γίνει η παραμικρή προετοιμασία για το στήσιμο της συγκεκριμένης εκπομπής.

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Τηλεκοντρόλ
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Λάμπρος Κωνσταντάρας | NDP
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Δεν υπάρχουν νεότερα για τη βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα που συμφώνησε με τα στελέχη του Open να παρουσιάσει μετά τη λήξη της προηγούμενης τηλεοπτικής περιόδου. Ο δημοσιογράφος έχει συμφωνήσει να κάνει ένα late night πρόγραμμα το οποίο μάλιστα θα έχει και σχολιαστικές ενότητες. Για τη συμμετοχή του στην εν λόγω εκπομπή έχει προχωρήσει σε συμφωνία και ο Πάνος Κατσαρίδης με ρόλο μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

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Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει γίνει η παραμικρή προετοιμασία για το στήσιμο της συγκεκριμένης εκπομπής σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα πρότζεκτς που ανήκουν στον τομέα του προγράμματος. Δηλαδή το «Ρεπορτάζ Τώρα» με τον Νάσο Γουμενίδη που θα βγει στον «αέρα» τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, την καινούργια βραδινή εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα, το βραδινό κοινωνικό μαγκαζίνο «Κοινωνία Άνω Κάτω» με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τη νέα πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Μια Ελλάδα Παρέα» με τις Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Ζαρίφη η πρεμιέρα της οποίας προγραμματίζεται για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι η νέα ένοικος του καμαρινιού που χρησιμοποιούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν κάτι το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σχόλια και συζητήσεις στο κτίριο της Παιανίας όπου εδρεύει το Ανοιχτό Κανάλι.

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