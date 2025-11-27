Αν και έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τα μισά του δεύτερου επεισοδίου της σειράς της ΕΡΤ1, «Καλά Θα Πάει και Αυτό», για να γνωρίσουμε την ψυχίατρο «Ντιέγκο» Μαρία Κωνσταντάκη, από την πρώτη της ατάκα ήταν φανερό ότι θα... βάλει γκολ από τα αποδυτήρια και θα γίνει η ψυχίατρος της καρδιάς μας.

Λίγο το 5x5 που μας είπε ότι έπαιζε την προηγούμενη αν και την έπιασε η μέση της, λίγο που φερόταν σαν να είχε αντιστρέψει τους ρόλους με αποτέλεσμα να κάθεται αυτή στον καναπέ αντί για τον θεραπευόμενό της, λίγο το ότι του έδινε μέχρι και εντολές, αλλά ακόμα περισσότερο οι ατάκες της και η λατρεία για τον ΠΑΟ, ήταν σίγουρο ότι αυτός ο ρόλος θα ξεχωρίσει.

Μας θύμισε ένα άλλο «είδωλο», τη λατρεμένη Ντένη Μαρκορά από τους «Δύο Ξένους» που εξακολουθεί στις επαναλήψεις της σειράς να μας φανατίζει και να μας μεταφέρει την αγάπη της για το «τριφύλλι» για χάρη του οποίου απέδειξε ότι της φυλακής τα σίδερα είναι για τις... λεβέντισσες έστω και αν ήταν περαστική από εκεί.

Βέβαια, με όλο τον σεβασμό προς την Ντένη, θα τολμούσαμε να πούμε ότι όσον αφορά τη λατρεία στον Παναθηναϊκό, η Ντιέγκο της παίρνει τα σκήπτρα.

Όλο το σπίτι της θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο ναός του ΠΑΟ, αφού ό,τι μπορεί να είναι πράσινο, είναι πράσινο. Το κουδούνι της είναι ο ύμνος του Παναθηναϊκού, οι τοίχοι της είναι γεμάτοι αφίσες, ενώ κασκόλ, φανέλες, φωτογραφίες των παικτών, κύπελλα, κουβέρτες, χαλί, κούπες και γενικά ό,τι άλλο μπορεί να βρει κανείς στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού, παίζει να το βρει πρώτα στο σπίτι της «Ντιέγκο».

Και επειδή μπορεί πολλοί να αναρωτιούνται αν αυτό είναι το κανονικό της όνομα, η απάντηση είναι όχι. Το όνομά της ηρωίδας που υποδύεται η Μαρία Κωνσταντάκη στη σειρά της ΕΡΤ είναι Σωτηρία Διαμαντίδου. Απλά ο πατέρας της, ο οποίος ήταν φανατικός Παναθηναϊκός, τη φώναζε Ντιέγκο επειδή γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία με τον Αργεντίνο θεό της μπάλας.

Η πορεία έδειξε ότι η Ντιέγκο δεν πήρε μόνο το όνομα, αλλά κατά κάποιο τρόπο και τη... χάρη, αφού μπορεί να μην έγινε επαγγελματίας, αλλα παίζει ποδόσφαιρο, ενώ βλέπει σε επανάληψη αγώνες και μάλιστα, κάθε πρωί - το έχει συνήθεια από μικρή, όπως έχει πει σε επεισόδιο - «έτσι για να μην πηγαίνει ξεροσφύρι και ο καφές».

Ακόμα και οι συμβουλές της Ντιέγκο στις συνεδρίες με θεραπευόμενούς της έχουν άρωμα ΠΑΟ, όπως στην περίπτωση ενός αγοριού λίγο πριν τη φυλομετάβασή του.

«Εδώ δεν ήρθαμε για να είμαστε τέλειοι, ήρθαμε για να ζήσουμε, όπως ξέρουμε και μπορούμε», του είπε αρχικά ως ειδικό, αλλά εν μέσω άλλων συμβουλών, κατέληξε στην ακόλουθη πιο πρακτική συμβουλή:

«Η ζωή δεν θέλει δυνάμεις, θέλει πάθος. Καλύτερα να είσαι Καραγκούνης παρά Φαν Μπάστεν. Να ξέρεις λιγότερο τόπι, αλλά να τρως σίδερα.

Να μην αφήνεις κανέναν να σου πάρει την μπάλα, αλλά να χρησιμοποιείς κάθε μέσο για να τιμάς τη φανέλα. Αυτούς αγαπάει η κερκίδα και αυτούς αποθεώνει ακόμα και για τα λάθη τους».

Και πολύ είχε κρατηθεί μέχρι να αναφερθεί στην αγαπημένη της ομάδα θα λέγαμε εμείς.

Κωνσταντάκη: «Η Ντιέγκο είναι μια γυναίκα που μιλάει μια αντρική γλώσσα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Στούντιο 4, η Μαρία Κωνσταντάκη είχε μιλήσει για τον ρόλο της στο «Καλά Θα Πάει Και Αυτό», δεν είχε κρύψει ότι ο σεναριογράφος Δημήτρης Αποστόλου «της έχει βγάλει το λάδι» επειδή το ψάχνει με τους σωστούς όρους της ψυχιατρικής, αλλά και τη χαρά της που ο ρόλος διαφέρει από όσους έχει ενσαρκώσει στο παρελθόν.

«Είναι μια ψυχολόγος, πολύ σοβαρή επαγγελματίας. Μου έχει βγάλει το λάδι ο Αποστόλου γιατί έχει κάτσει και έχει διαβάσει, έχει ρωτήσει επαγγελματίες σε σχέση με αυτά που λέει αυτή. Και επειδή είμαι και εγώ λίγο φυτό, τα πάω με το "και" και μου βγαίνει το λάδι για να τα πω ακριβώς γιατί φοβάμαι μην πω καμιά αστοχία.

Είναι πολύ γειωμένος χαρακτήρας, ξέρει τα θέματά της, διαφέρει από τις αλαφροίσκιωτες που έχω υποδυθεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι φοβερά ποδοσφαιρόφιλη, χρησιμοποιεί πολλούς ποδοσφαιρικούς όρους», είχε πει χαρακτηριστικά η Μαρία Κωνσταντάκη, ενώ εξομολογήθηκε πως και ο πατέρας της στην πραγματικότητα ήθελε αγόρι όταν ήταν έγκυος η μητέρα της και «ήταν η σειρά μου».

«Έχει μεγαλώσει στα γήπεδα, παίζει ποδόσφαιρο, έχει γίνει φίλη με όλους τους άντρες, ξέρει την ψυχολογία τους. Μου αρέσει πολύ, είναι σοβαρός χαρακτήρας, δεν έχει την κωμικότητα που είχαν άλλοι ρόλοι μου.

Η κωμικότητά της βγαίνει από το γεγονός ότι είναι μια γυναίκα που μιλάει την ποδοσφαιρική γλώσσα, ενδεχομένως μια αντρική γλώσσα, αλλά δεν είναι το comic relief της σειράς», είχε δηλώσει στην ίδια συνέντευξη στο Στούντιο 4 η Μαρία Κωνσταντάκη.

Ο κεραυνοβόλος και καταδικασμένος(;) έρωτας με έναν «γαύρο»

Βέβαια, από την πρώτη στιγμή που είδαμε πόσο φανατική είναι η Ντιέγκο με τον Παναθηναϊκό, δεν γινόταν να μην μας περάσει από το μυαλό «Πώς θα ήταν να ερωτευτεί έναν Ολυμπιακό;».

Η ίδια σκέψη, πολύ πριν από εμάς, είχε μπει στο μυαλό του Δημήτρη Αποστόλου και έτσι έβαλε την Ντιέγκο να την πατάει με έναν «γαύρο»... δικά της λόγια, όχι δικά μας.

Ερωτεύτηκε λοιπόν με την πρώτη ματιά τον Τζόνι (Πάρις Θωμόπουλος), κολλητό του Πάρι (Γιώργος Χριστοδούλου), ο οποίος τον μεταφέρει - στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς - με κρίση πανικού στο ιατρείο της, ζητώντας τη βοήθειά της να συνέλθει, αφού δεν μπορεί να τον πάει σε νοσοκομείο λόγω του φόβου του για αυτά.

Και επειδή είμαστε ακόμα στις αρχές της σεζόν, σιγά μην ευδοκιμούσε το ειδύλλιο έτσι απλά. Στο επεισόδιο της Δευτέρας (24/11) ο Απόλλωνας (Πέτρος Σκαρμέας), φανατικός ΠΑΟ και εκείνος, της μαρτυρά - χωρίς να γνωρίζει για τη σχέση της με τον Τζόνι - ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι ζευγάρι μαζί του αφού είναι «γαύρος» μέχρι το κόκκαλο.

«Βλέπει πράσινο και βγάζει δόντια» ήταν μία από τις ατάκες που της είπε και ο κόσμος γκρεμίστηκε για την Ντιέγκο, η οποία αφού λιποθύμησε, στη συνέχεια - όταν συνήλθε - πήγε στο μόνο σημείο που θα ένιωθε καλά. Που αλλού; Στη Λεωφόρο.

«Πώς δεν τον κατάλαβα; Νιώθω σαν να μαγάρησαν το σπίτι μου», εξομολογήθηκε η Ντιέγκο μεταξύ άλλων, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε κάτι που την τρόμαξε: «Τον θέλω ακόμα, συγγνώμη», φώναξε να την ακούσει όλο το γήπεδο.

Την πάτησε η ψυχίατρος και μένει να δούμε στα επόμενα επεισόδια «Κατά Πόσο Καλά Θα Πάει Και Αυτό» γιατί για την ώρα, κομματάκι δύσκολο.