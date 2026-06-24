Το καυτό παρασκήνιο πίσω από τη Basket League και τον ΣΚΑΪ - Η τεράστια προσφορά και το όχι στην ΕΡΤ

Στον όμιλο ΣΚΑΪ περνούν τα δικαιώματα των αγώνων της Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι συνολικού τιμήματος σύμφωνα με πληροφορίες 25 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αγώνες προορίζονται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ραδιοτηλεοπτικού συγκροτήματος. Ύστερα από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, ο ΣΚΑΪ επικράτησε της ΕΡΤ καταθέτοντας μεγαλύτερη οικονομική προσφορά και έτσι εν τέλει εξασφάλισε τη μετάδοση των αγώνων. Η οικονομική προσφορά του ΣΚΑΪ έφτασε τα 25.000.000 ευρώ (για 2+1 χρόνια) και υπερψηφίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία. Από τα 25.000.000 ευρώ τα 21 θα μοιραστούν στις ομάδες που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.

Διαρροή για το θέμα υπήρξε πάντως και από την ΕΡΤ. Σύμφωνα με αυτή υπήρχε συμφωνία μεταξύ της ΕΡΤ και της ΕΣΑΚΕ που προέβλεπε τη δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης σύμβασης για ακόμη έναν χρόνο με αύξηση 6% στο συνολικό τίμημα, υπό την προϋπόθεση της κοινής αποδοχής των όρων από ΕΡΤ και ΕΣΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ φέρεται να είχε αποδεχθεί και ανέμενε από τον ΕΣΑΚΕ την αποδοχή της συμφωνίας.

Διαβάστε ακόμα: Το τέλος του «My Radio», το φινάλε της Σκορδά και η συνάντηση του Τσουρού χωρίς αποφάσεις

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο ΕΣΑΚΕ απέστειλε επιστολή προς την ΕΡΤ ζητώντας αύξηση της τάξης του 9,3%, χωρίς να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της συμφωνίας για την παράταση της υφιστάμενης σύμβασης. Κατά συνέπεια, το αίτημα του Συνδέσμου αφορούσε ουσιαστικά τη σύναψη νέας συμφωνίας και όχι την επέκταση της ήδη υπάρχουσας. Η ΕΡΤ ήρθε σε συνεννόηση με τον ΕΣΑΚΕ για αύξηση 9,3% όμως για να υλοποιηθεί απαιτείτο η τήρηση συγκεκριμένων θεσμικών διαδικασιών από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, έπρεπε να υπάρξει σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, έγκριση από το ίδιο το Δ.Σ. και στη συνέχεια έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όμως ο ΕΣΑΚΕ υπαναχώρησε επικαλούμενος καλύτερη πρόταση που δέχθηκε από τον ΣΚΑΙ. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΕΡΤ κατέθεσε και νέα πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ, η οποία προέβλεπε περαιτέρω αυξημένο οικονομικό αντάλλαγμα και μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε αύξηση κατά 24% για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κατά 40% για τη σεζόν 2027-2028, σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα.