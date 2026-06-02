Τι τηλεθέαση έκανε το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Λένα Φλυτζάνη

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (1/6) για τη Λένα Φλυτζάνη στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, το οποίο τερμάτισε στην τρίτη θέση από πλευράς τηλεθέασης μετά το Mega και το Star αν και σε κοντινή απόσταση από το δεύτερο.

Αναλυτικότερα, το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε μέσο όρο 9,6% στο δυναμικό κοινό και 10,5% στο γενικό σύνολο.

Την πρωτιά κέρδισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega που σημείωσε μέσο όρο 14,5% και 14%, ενώ ακολούθησε το δελτίο του Star με 10.5% και 11,4% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα δελτία του Alpha και του ANT1 που προβάλλονται μία ώρα νωρίτερα, συγκέντρωσαν μέσο όρο 10,4% και 13,4% ο πρώτος και 5,8% και 6,3% ο δεύτερος σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο αντίστοιχα.

Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Λένα Φλυτζάνη παρουσίαζε τις καθημερινές το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.