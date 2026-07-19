Κοντά σε συμφωνία με τον Λιάγκα ο Ουγγαρέζος: Ανατροπές της τελευταίας στιγμής στο «Πρωινό»

Στην τελική ευθεία βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 24ωρα οι συζητήσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός θα επιστρέψει κατά πάσα πιθανότητα στον όμιλο με συμφωνία πακέτο που θα συμπεριλαμβάνει και ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Έτσι οι συζητήσεις είναι για την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού του ομίλου και εν συνεχεία θα έχει παρουσία στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Διαβάστε επίσης: H αλλαγή ενημερωτικού προφίλ στον ΑΝΤ: Τα νέα πρόσωπα και οι αποχωρήσεις

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα το πάνελ θα απαρτίζεται από τους Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Δημήτρη Ουγγαρέζο και μια εκ των Νόρας Καούρη, Μαίρης Αργυριάδου.

Το προβάδισμα έχει περάσει εκ νέου στη δεύτερη καθώς φαίνεται πως υπάρχει εμπλοκή με την μετακίνηση της Καούρη από το Mega στον ΑΝΤ1 λόγω της κοινής συμφωνίας των καναλιών να μην «χτυπούν» το ένα πρόσωπα του άλλου.

Αλλαγή σκυτάλης θα υπάρξει και στη σκηνοθεσία του «Πρωινού» την επόμενη σεζόν με τον Περικλή Βούρθη μετά από πολλά χρόνια να αποχωρεί και τη θέση του να καταλαμβάνει ο Κώστας Υφαντής.