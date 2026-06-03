Λιάγκας - Αντωνά για πρώτη φορά μαζί στο Πρωινό: «Θα λυσσάξουν όλοι, θα λένε θα'ναι μαζί του χρόνου»

Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε τη Μαρία Αντωνά στο Πρωινό με αφορμή τη συνέντευξη που πήρε η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός απο τον Τόμας Γουόκαπ για λογαριασμό της εκπομπής.

Όπως ήταν φυσικό, δεν έλειψαν τα πειράγματα από τους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα και κυρίως από τη Φωτεινή Πετρογιάννη με τον παρουσιαστή να είναι ομολογουμένως πιο χαλαρός σε σύγκριση με τη Μαρία Αντωνά που δεν έκρυψε ότι είχε άγχος και προτίμησε να περάσει κατευθείαν στην παρουσίαση του θέματος.

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«Την Κυριακή στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου εδώ στον ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος ο Τόμας Γουόκαπ με τη σύντροφό του, την Εστρέλλα.

Στην εκπομπή δουλεύει η Μαρία Αντωνά, όπως ξέρετε, και μιας και ήταν εκεί είπαμε "δεν κάνεις και μία συνέντευξη στον Γουόκαπ για εμάς;".

Είναι οικονομία κλίμακος στον ΑΝΤ1 αυτή, κανονικά πρέπει να πάρουμε ένα bonus σήμερα. Ποιο bonus, βέβαια; Εδώ δεν θα 'χουμε εκπομπή του χρόνου. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργήσει η τηλεόραση», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, με τα λόγια του να μην είναι τυχαία αφού ακόμα είναι σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για το τι θα γίνει του χρόνου με το Πρωινό με τον παρουσιαστή να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να απέχει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν από την τηλεόραση.

«Πάμε να καλημερίσουμε τη Μαρία. Επειδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τον Γουόκαπ και την Εστρέλα, θα καλημερίσουμε τη Μαρία προς το παρόν», είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής, υποδεχόμενος τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, η οποία όπως φάνηκε να έχει άγχος.

«Γέλα, μην έχεις άγχος, παιδί μου», της είπε ο Λιάγκας με την Αντωνά να απαντάει: «Είδες; Όποιος περνάει εδώ την πόρτα του σπιτιού σου, λίγο αγχώνεται».

Μετά τα φίδια σε βγάζω», ανέφερε ο Λιάγκας με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να ζητάει οι κάμερες να δείχνουν μόνο το ζευγάρι.

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«Μη μας δείχνετε εμάς, θα μιλάμε από πάνω», είπε χαρακτηριστικά η Φωτεινή Πετρογιάννη με τον Γιώργο Λιάγκα να μην αφήνει ανεκμετάλλευτη την πάσα και να σχολιάζει: «Θα λυσσάξουν όλοι τώρα, θα πουν "την έβγαλε, θα 'ναι μαζί του χρόνου" και τέτοια».

Μάλιστα, πείραξε και τη σύντροφό του που προπάθησε να συνεχίσει με την παρουσίαση του θέματος, λέγοντάς της: «Εσύ πάλι σοβαρά μιλάς. Εμείς σου κάνουμε πλάκα, εσύ σοβαρά, μην το χάσεις λίγο».

«Καλά, δώσε λίγο χρόνο και εσύ να το συνηθίσω, ρε παιδί μου», του απάντησε τότε η Μαρία Αντωνά.