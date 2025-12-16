Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ το επεισόδιο 23 της σειράς του Mega

Η δραματική σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο συνεχίστηκε χθες Δευτέρα (15/12) με το επεισόδιο 23, το οποίο από πλευράς τηλεθέασης κέρδισε την πρωτιά στην ώρα προβολής του τόσο στο δυναμικό κοινό με 15,3% (ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 13%) όσο και στο γενικό σύνολο με 18,2% (δεύτερος τερμάτισε ο Άγιος Έρωτας με 15,7%).

Διαβάστε επίσης - Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ το επεισόδιο 22 της σειράς του Mega

Στο 23ο επεισόδιο είδαμε τον αστυνόμος να κάνει μία ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα, ενώ η Κατερίνη αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προκειμένου να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Οδυσσέας.

Ακόμα στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε την Άσπα να βρίσκει στο laptop του Άλκη τη φωτογραφία που φιλιούνται ο Σάββας με την Μίνα και η οικογένεια Νταγιάννου να παρακολουθεί τον γάμο τους να διαλύεται μπροστά στα μάτια τους.

Η Κατερίνη έμεινε άναυδη, όταν ο Οδυσσέας τής αποκάλυψε ότι σκοπεύει να παντρευτεί την Αρετή και ο Πωλ αποφάσισε να προσλάβει τη Μιρέλλα στην εταιρεία.

Τέλος, η Αρετή θύμωσε άσχημα με τον Οδυσσέα, όταν έμαθε για μία ενέργειά του που την αφορά, χωρίς να την ενημερώσει.

Εάν χάσατε το επεισόδιο 23, μπορείτε να το δείτε εδώ στο Web TV του Mega.

Διαβάστε επίσης - Μια Νύχτα Μόνο: Δείτε εδώ τα επεισόδια 19, 20, 21 της σειράς του Mega

Μια Νύχτα Μόνο: Οι συντελεστές της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Διαβάστε επίσης - Μία Νύχτα Μόνο: Ολόκληρο το τραγούδι της σειράς του Mega στην πρώτη εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, από Κυριακή έως και Τρίτη στις 21.00 στο Mega