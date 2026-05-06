Μπαμπά Σ'αγαπώ: Νίκος και Βιργινία αντιμέτωποι με το παρελθόν - Τι θα δούμε απόψε (6/5)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (6/5) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο ο Δημήτρης τα βρίσκει «σκούρα» με την πρόσληψη του Ηρακλή και τον σώζει με τη βοήθεια του Κώστα ενώ ο Νίκος και η Βιργινία έρχονται αντιμέτωποι με πληγές του παρελθόντος, στο γραφείο της ψυχολόγου.

Στο αποψινό 35ο επεισόδιο με τίτλο «από εδώ… και πέρα» η επίσκεψη του Νίκου και της Βιργινίας στην ψυχολόγο ανοίγει παλιά τραύματα, αλλά καλεί και τους δύο να εξετάσουν τη ζωή τους «από εδώ…. και πέρα», καθώς θα πρέπει να αναζητήσουν την αληθινή αιτία που χώρισαν για να βάλουν το παρελθόν πίσω τους και να βρουν νέες ισορροπίες για την οικογένεια τους.

Ο Δημήτρης βλέπει την Ελένη να βγαίνει από το αμάξι του Πάρη και πεισμώνει σα μικρό παιδί, θεωρώντας ότι ο Πάρης κοιμήθηκε σπίτι της.

Στο νηπιαγωγείο, εν όψει της απουσίας της Βιργινίας, έχει αναλάβει τα ηνία η Ελένη με τη βοήθεια της Φιλιώς, όμως μια επικίνδυνη «απόδραση» που οργανώνει ο Βίκτωρας και η «συμμορία» του θα προκαλέσει αναστάτωση.

Η Παυλίνα βάζει εμπόδια στην πρόσληψη του Ηρακλή οδηγώντας εκείνον και τον Δημήτρη σε ένα αμείλικτο κυνηγητό με τον χρόνο.

Ταυτόχρονα, η Τζένη πιέζει τον Ηρακλή να υπογράψει το συμφωνητικό με τον Ευριπίδη για την επιμέλεια του Στέλιου, όμως ο Ηρακλής δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να παραχωρήσει την επιμέλεια στον Ευριπίδη ή να τα ρισκάρει όλα για όλα συνεχίζοντας τον δικαστικό αγώνα μέχρι τέλους.

Είναι η ώρα λοιπόν να καταφύγει στον αδελφικό του φίλο τον Πανούλη για να του δώσει τη συμβουλή του.

Θα καταφέρουν ο Νίκος και η Βιργινία να ξεπεράσουν τα λάθη του παρελθόντος και να βρουν ισορροπία στη σχέση τους και την οικογένεια τους;

Θα προλάβουν ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, με τη βοήθεια της Τζένης, να στείλουν στην κοινωνική λειτουργό τα χαρτιά της πρόσληψης για να μπορέσει να καταθέσει μια ευνοϊκή για τον Ηρακλή πραγματογνωμοσύνη;

Θα συμφωνήσει ο Ηρακλής να υπογράψει το συμφωνητικό με τον Ευριπίδη; Και ποια θα είναι η συμβουλή του Πανούλη;

Ποιο είναι το καινούργιο ερωτικό ενδιαφέρον της Μαίρης; Και ποια σχέση έχει με τον πατέρα της αλλά και με τον Ηρακλή;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Στο ρόλο της ψυχολόγου η Νικολέτα Κοτσαηλίδου.

