Μενού

Μπλε Ώρες - Επόμενο επεισόδιο: Ο Πέτρος προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Εύα

Οι Μπλε Ώρες συνεχίζονται απόψε Τετάρτη (16/9) στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με νέο επεισόδιο όπου ο Πέτρος προσπαθεί να ενοχοποιήσει την Εύα.

Reader symbol
Newsroom
Μπλε Ώρες Πέτρος
Μπλε Ώρες: Ο Πέτρος σε σκηνή της σειράς | ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι «Μπλε Ώρες» κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο τους επεισόδιο με τη νέα σειρά των Γεωργίου - Δημητρίου - Νικολάου να χαρίζει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στον ΣΚΑΪ και συνεχίζονται απόψε Τετάρτη (16/9) στις 21:00 με νέο επεισόδιο στο οποίο οι ήρωες ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί, ενώ νέα μυστικά έρχονται στο φως και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση.

Διαβάστε ακόμη - Μπλε Ώρες: Πόσος σπαραγμός χωρά σε μια πρεμιέρα;

Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), προκειμένου να θολώσει τα νερά, αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) και να αναθερμάνει τη σχέση τους.

Ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) ζητάει από τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) να σοβαρευτεί σε σχέση με την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ζητάει από την Εύα να βάλει μια άνω τελεία με τον Άγγελο και να σεβαστεί το πένθος που έχει η οικογένεια.

Η ψευδής κατάθεση της Εύας προβληματίζει τον αστυνόμο (Πασχάλης Τσαρούχας), με τη Νικολέτα να φοβάται πως θα καρφωθεί όταν την καλέσουν για επιβεβαίωση.

Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ζητάει από την Εύα να σταματήσει τη δουλειά, μα εκείνη αρνείται και φεύγει από το σπίτι. Η βίαιη αντίδραση του Διονύση την οδηγεί στο κατώφλι του αστυνόμου, όπου και ζητάει προστασία.

Ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) κι ο Γρηγόρης (Ηρακλής Τσουζίνοβ) φτάνουν Σκιάθο, αλλά η γκρίνια της Νανάς (Χρυσή Κασιώτη) χαλάει την παρέα.

Η άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Άγγελου επιβεβαιώνει τις υποψίες του αστυνόμου ότι η Εύα του έδωσε ψεύτικο άλλοθι. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ανοίγει το κινητό της Λίζας (Αναστασία Δρακά) και μαθαίνουν πως κι εκείνη διατηρούσε παράνομη ερωτική ζωή.

Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης), φορτισμένος από τα τρέχοντα γεγονότα, καταρρέει. Ο Διονύσης, προκειμένου να κρατήσει την Εύα μακριά από τον Άγγελο, ζητάει από τον Φίλιππο και τη Στέλλα να την απολύσουν.

Μπλε Ώρες: Δείτε το τρέιλερ για το αποψινό 4ο επεισόδιο

Οι «Μπλε Ώρες» προβάλλονται καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA