Νίκος Στραβελάκης για Μαζωνάκη: «Θα πω μια βαριά λέξη - Μπορεί να πει κάποιος ότι τον σκότωσαν»

Με το κομμάτι «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε έναρξη σήμερα Παρασκευή (11/9) η εκπομπή «10 Παντού» του ΟΡΕΝ με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή με τον δημοσιογράφο να λέει, μεταξύ άλλων, «Μπορεί να πει κάποιος ότι τον Γιώργο Μαζωνάκη τον σκότωσαν».

«Εγώ έχω δακρύσει. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι, οι "Ώρες Μικρές". Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ και θα είναι εδώ. Τέτοια τραγούδια αγγίζουν στην καρδιά», είπε ο Νίκος Στραβελάκης.

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«Απλός, λαϊκός, καθημερινός άνθρωπος. Ο Γιώργος της καρδιάς μας. Το παιδί από την Πάτρα που ήρθε στην Αθήνα, μεγαλούργησε και ήταν πάντα ταπεινός. Και βοηθούσε χωρίς να το λέει», είπε με τη σειρά της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Ήταν πολύ ευαίσθητος, είχε καρδιά μικρού παιδιού και πλήρωσε τις ευαισθησίες του. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι. Τέτοιες ώρες, με τον Γιώργο ακόμα άταφο, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε.

Επειδή ακούω διάφορα, ας υπάρχει λίγος σεβασμός στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, στην προσφορά και στη διαδρομή του.

Και να πω σε όσους λένε διάφορα πως όποιος κοιτάξει μέσα στην ψυχή και στον εαυτό του, μπορεί να ανακαλύψει αδυναμίες, ευαισθησίες…

Είμαστε άνθρωποι και έχουμε δικαίωμα στη διαδρομή της ζωής μας να κάνουμε λάθη», επεσήμανε στη συνέχεια ο Νίκος Στραβελάκης.

«Όταν συμβαίνει αυτό το γεγονός με την τροπή που έχει πάρει, που είναι συγκλονιστική, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Εγώ θα πω μια βαριά λέξη. Θα δούμε τη δικαστική και την αστυνομική έρευνα.

Μπορεί να πει κάποιος ότι τον Γιώργο Μαζωνάκη τον σκότωσαν. Ξέρεις, είναι βαριά κουβέντα, δεν το λέω με την νομική έννοια του όρου.

Έχουν συλληφθεί δύο γιατροί, γιατί; Διότι αποκαλύφθηκε ότι γιατρός του ιατρείου παρανόμως είχε τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, είπε ψέματα στην κατάθεσή της και την διέψευσαν οι κάμερες.

Είπε ότι (ο Γιώργος Μαζωνάκης) πήγε στις 16:00 και τελικά πήγε στις 13:00, ότι έπαθε την ανακοπή πάνω στον φλεβοκαθετήρα και του είχαν ήδη κάνει 45 λεπτά πλασμαφαίρεση. Και σε τι κατάσταση ήταν ο ασθενής;», τόνισε ο Νίκος Στραβελάκης.