«Μη λες μεγάλες κουβέντες»: Επέστρεψε ο Στραβελάκης - Τα «καρφιά» με Παπακωστοπούλου

Μετά από τρεις ημέρες απουσίας, ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε σήμερα Παρασκευή (4/9) στην πρωινή εκπομπή του Open, «10 Παντού» που συμπαρουσιάζει φέτος με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, αλλά τα πρώτα λεπτά στον αέρα ήταν μάλλον αμήχανα (;) ή όπως έχει τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν και η Άννα Βίσση, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη.

Ναι μεν και οι δύο δημοσιογράφοι ήταν χαμογελαστοί, αλλά δεν έλειψαν τα «καρφιά» εκατέρωθεν, όπως θα έλεγε και ένας άλλος πιο πονηρεμένος από εμάς...

Διαβάστε επίσης - Νίκος Στραβελάκης: Γιατί εξαφανίστηκε από το OPEN ενώ έκανε ραδιόφωνο - Tι συμβαίνει στο παρασκήνιο

Η εκπομπή ξεκίνησε με το «Σ' αναζητώ στη Σαλονίκη» του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου, εν όψει ΔΕΘ, με τον Νίκο Στραβελάκη να σχολιάζει «Τι τραγουδάρα», ενώ η Κατερίνα Παπακωστοπούλου πήγαινε προς τη μεριά του για να τον καλωσορίσει και πάλι στο πλατό με μια χειραψία (;), η οποία τελικά έγινε μια ψυχρή αγκαλιά παρά τα φιλιά που είδαμε.

«Πού είσαι;», τον ρώτησε η Παπακωστοπούλου, συμπληρώνοντας «Μας ξύπνησες μνήμες με το τραγούδι που επέλεξες».

«Τεράστιος», απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης, αναφερόμενος στον Δημήτρη Μητροπάνο και εξηγώντας για ποιον λόγο διάλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι», είπε στη συνέχεια στο κοινό η Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τον Στραβελάκη να συμπληρώνει «Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο».

«Εγώ δουλεύω το Σαββατοκύριακο», είπε η δημοσιογράφος για να πέσει το πρώτο «καρφί»: «Κατερίνα μου, εγώ δουλεύω 365 ημέρες τον χρόνο, ακολουθώ τα ίχνη του διευθυντή μας», εννοώντας τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

«Έχω μπει στο ίδιο τριπάκι, να ξέρετε και μ' αρέσει πολύ», έσπευσε να εξομολογηθεί η Παπακωστοπούλου, αλλά τι το 'θελε, αφού εκεί ήρθε το δεύτερο «καρφί»: «Μη λες μεγάλες κουβέντες, στο ίδιο τριπάκι με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται», σχολίασε ο Στραβελάκης.

Τότε η δημοσιογράφος έσπευσε να εξηγήσει τι εννοούσε, λέγοντας: «Σε αυτό το ωραίο τριπάκι καθημερινότητας, την ενημέρωση».

Διαβάστε επίσης - Μίνα Καραμήτρου: Πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με πειράγματα - «Τον αγαπώ, δηλώνω ερωτευμένη με Τσελίκα»

Και δεν μείναμε μόνο εκεί. Στη συνέχεια ο Στραβελάκης είπε πως «έχω ένα παράπονο. Δεν παίξαμε αντίστροφη μέτρηση για Χριστούγεννα επειδή έλειπα».

«Θέλεις λίγο το επετειακό σου... Άλλο έργο βλέπει ο κύριος Στραβελάκης. Όχι καλέ που θα μετράμε από τώρα για τα Χριστούγεννα. Είναι για πλάκα, κύριε διευθυντά», σχολίασε από πλευράς της η Κατερίνα Παπακωστοπούλου και κάπου εκεί έπαιξε το Last Christmas του George Michael για να μπαίνουμε στο κλίμα...

Πώς το έλεγε ο αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος... «Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές τις ημέρες φούντωσαν οι φήμες που θέλουν τους δύο δημοσιογράφους να είναι στα «μαχαίρια» με τις πληροφορίες του Reader να κάνουν λόγο για ψυχρό κλίμα μεταξύ Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου ήδη από την αρχή της εκπομπής.

Η δεύτερη κάποια στιγμή φέρεται να πήρε την πρωτοβουλία να κάνει μια συζήτηση με τον συμπαρουσιαστή της επιχειρώντας σε ήρεμα κλίμα να οριοθετήσει τη μεταξύ τους επαγγελματική σχέση, όπως έγραψε το τηλεκοντρόλ, ενώ και στο παρασκήνιο επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι.

Υπενθυμίζεται πως από το «10 παντού» αποχώρησε η Μίνα Καραμήτρου με προορισμό τον ΣΚΑΪ και έχοντας προηγουμένως διερευνήσει το εάν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κάποια άλλη εκπομπή του Open.