OPEN: Η απόφαση την τελευταία στιγμή για την εκπομπή του Γουμενίδη – Τι αλλάζει στην ώρα προβολής

Στον αρχικό προγραμματισμό επανήλθε το Open λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Νάσου Γουμενίδη «Ρεπορτάζ Τώρα». Ο δημοσιογράφος θα έχει στο πλευρό του την Άρια Καλύβα, τον Δημήτρη Πώποτα καθώς και τον Ανδρέα Καραγιάννη. Και ενώ όλες οι πληροφορίες έλεγαν πως το νέο κοινωνικό μαγκαζίνο θα τοποθετηθεί στη ζώνη των 20.00 αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τελικά οι επιτελείς του σταθμού αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της αρχικής απόφασης που ήθελε την εκπομπή να τοποθετείται στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού.

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Το «Ρεπορτάζ τώρα» θα ξεκινά στις 14.15 μετά το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα και μια διαφημιστική τηλεθυρίδα και θα ολοκληρώνεται στις 15.45.

Η απόφαση πάρθηκε με το σκεπτικό πως στις 20.00 το βράδυ θα έχουν προβληθεί όλα τα μεγάλα θέματα της ημέρας μέσα από όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές και ενημερωτικές εκπομπές αλλά και από τα δελτία ειδήσεων. Πλέον η εκπομπή συναφούς θεματολογίας με τις «Αποκαλύψεις» θα παίζει σχεδόν απέναντι από το κοινωνικό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 ενώ θα προηγείται χρονικά της έναρξης της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου.

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Στην απόφαση να τοποθετηθεί το «Ρεπορτάζ τώρα» στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού ρόλο φαίνεται πως έπαιξε και η μέτρια πρεμιέρα της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και πλέον στόχος είναι να δίνεται ένα καλύτερο lead in με το «Ρεπορτάζ τώρα» στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open.