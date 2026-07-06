Το πείραγμα του Δημήτρη Οικονόμου στον Άκη Παυλόπουλο: «Αποφάσισες να έρθεις στη δουλειά σου;»

Επέστρεψε σήμερα (6/7) ο Άκης Παυλόπουλος στην εκπομπή «Σήμερα» μετά από ολιγοήμερη άδεια με τον Δημήτρη Οικονόμου να τον υποδέχεται στο πλατό με πειράγματα με το «καλημέρα σας».

«Ιδού, εμφανίστηκε ο νυμφίος. Τον βλέπετε; Τι έγινε κύριε συνάδελφε; Αποφάσισες να έρθεις στη δουλειά σου;», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Άκη Παυλόπουλο να του απαντά:

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«Αν εξαιρέσεις όλα αυτά τα άγρια που έγιναν τη βδομάδα που λείψαμε γιατί γίναν τόσα πολλά και άγρια και στενόχωρα, οι διακοπές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι οι καλύτερες όλων γιατί δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, όλα είναι πιο φθηνά».

«Ο λαός ακόμα εδώ είναι, δεν έχει φύγει κανείς, μόνο εσύ έφυγες…», σχολίασε τότε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Όχι, ο λαός είναι και στο Λουτράκι, εγώ εκεί ήμουν. Που νομίζεις ότι ήμουν σε κανέναν σκάφος; Στην παραλία του λαού ήμουν, στο Λουτράκι, πέρασα πάρα πολύ ωραία», είπε σε εκείνο το σημείο ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος όταν είδε ότι ο Δημητρης Οικονόμου δεν περνούσε στη θεματολογία της εκπομπής τον ρώτησε: «Θα δουλέψουμε σήμερα;