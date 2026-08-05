Προς «πράσινο φως» το Dancing with the Stars: Μακρυπούλια και Σκορδά φαβορί για την παρουσίαση

Η εξαιρετική πορεία του «Your Face Sounds Familiar» στους πίνακες τηλεθέασης που έδωσε «φιλί ζωής» στον ΑΝΤ1 σε μια ομολογούμενως δύσκολη σεζόν για το κανάλι του Αμαρουσίου ωθεί τα στελέχη του καναλιού για οριστική καθιέρωση ενός μεγάλου οικογενειακού πρότζεκτ στο πρόγραμμα στη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Πρόκειται φυσικά για κοστοβόρα προγράμματα, τα οποία όμως εάν στηθούν σωστά τυγχάνουν σχεδόν πάντα της αποδοχής του τηλεοπτικού κοινού.

Το «Dancing with the Stars» είναι ένα πρόγραμμα ταυτισμένο με τον ΑΝΤ1 και σε μεγάλο βαθμό και με τη Ζέτα Μακρυπούλια έχοντας χαρίσει μεγάλη επιτυχία στο κανάλι στο παρελθόν.

Ωστόσο ο τελευταίος κύκλος στο STAR με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά δεν είχε πάει καθόλου καλά σε ποσοστά τηλεθέασης. Σε αυτά τα προγράμματα καθοριστικό ρόλο παίζει η στελέχωση.

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Δηλαδή οι παίκτες και η σύνθεση της κριτικής επιτροπής. Από εκεί θα ξεκινήσουν στον ΑΝΤ1, καθώς στόχος είναι το πρόγραμμα να βγει στον «αέρα» στο πρώτο μισό της νέας σεζόν σε κάθε περίπτωση αργότερα από την επίσημη εκκίνηση τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη όταν θα έχουν «λανσαριστεί» όλα τα υπόλοιπα προγράμματα του prime time με αιχμή του δόρατος τη μυθοπλασία.

Όσον αφορά στην παρουσίαση δύο είναι τα επικρατέστερα ονόματα: Αυτά της Ζέτας Μακρυπούλια και της Φαίης Σκορδά. Η απόφαση θα ληφθεί από τα στελέχη του σταθμού στις αρχές του φθινοπώρου. Παράλληλα σχεδόν βέβαιη θεωρείται και η επιστροφή του «Familiar» στο β’ μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν.