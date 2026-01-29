Το Σόι σου: Πότε θα παιχτεί το επόμενο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς στον Alpha

Η αγαπημένη κωμική σειρά, «Το Σόι Σου», επέστρεψε φέτος στον Alpha με την έκτη σεζόν, έξι χρόνια μετά το φινάλε και το κοινό επεφύλασσε στους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους θερμή υποδοχή χαρίζοντας στον σταθμό υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Από την προηγούμενη εβδομάδα το «Σόι Σου» έχει επανέλθει με νέα επεισόδια μετά το διάλειμμα των εορτών, αλλά σε διαφορετικές ημέρες και ώρες προβολής από αυτές που είχαμε συνηθίσει από το φθινόπωρο.

Έτσι, αν αναρωτιέσαι πότε θα παιχτούν τα επόμενα νέα επεισόδια της αγαπημένης κωμικής σειράς, η οποία άτυπα έχει ήδη πάρει το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν, η απάντηση είναι απόψε Πέμπτη (29/1) και την ερχόμενη Κυριακή (1/2) στις 21.00 στον Alpha.

Μάλιστα, την Κυριακή (1/2) η σειρά θα βρεθεί απέναντι από το «Έχω Παιδιά» του Mega, το οποίο κάνει πρεμιέρα εκείνη την ημέρα στις 21.00 και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μοιραστεί η τηλεθέαση αφού και η κωμική σειρά του Mega έχει το δικό της φανατικό κοινό.

Απέναντι δε και από τις δύο σειρές θα παίζει το Survivor που έχει επιστρέψει δυναμικά στον ΣΚΑΪ, κερδίζοντας την πρωτιά στην τηλεθέαση την περασμένη Κυριακή (25/1).

Κλείνοντας, να πούμε πως όσον αφορά την έβδομη σεζόν της σειράς «Το Σόι Σου» μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν και επίσημα οι επαφές με τα μέλη του πρωταγωνιστικού καστ, ενώ και του χρόνου θα προβάλλεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.