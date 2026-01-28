Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (28/1) τον αγώνα επάθλου, ποιους σώζει το κοινό και η αποχώρηση

Η τρίτη εβδομάδα του Survivor ολοκληρώνεται απόψε Τετάρτη (28/1) στις 21.40 με ένα επεισόδιο που θα έχει λίγο από όλα: αγώνα επάθλου ανάμεσα στους Επαρχιώτες και τους Αθηναίους, Συμβούλιο του Νησιού όπου θα μάθουμε ποιους δύο παίκτες έσωσε το κοινό με την ψήφο του και μονομαχία ανάμεσα στους δύο άλλους παίκτες για την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Διαβάστε επίσης - Survivor: «Πίνω φρέντο εσπρέσσο και είμαι ωραίος» - Οι Αθηναίοι πείραξαν γνωστό τραγούδι και μας «έκαψαν»

Να θυμίσουμε ότι και οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες αυτής της εβδομάδας προέρχονται από την Μπλε ομάδα αφού οι Επαρχιώτες έχασαν και τους τρεις αγώνες ασυλίας, ενώ χάρη στην ισοψηφία που είδαμε τη Δευτέρα (26/1), έβγαλαν δύο παίκτες αντί για έναν.

Μπορεί την Κυριακή (25/1) να τη γλύτωσε χάρη στο Μπλε Βότσαλο, όμως, χθες (27/1) δεν ήταν τόσο τυχερή και έτσι η Φωτεινή Καλεύρα βγήκε και πάλι υποψήφια προς αποχώρηση, μαζί με τους Χρήστο Μυλωνά, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη που είχαν βγει από τα προηγούμενα δύο επεισόδια του Survivor.

Η τελευταία θα μπορούσε να ανακηρυχθεί το πρόσωπο της εβδομάδας, αφού έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Επαρχιωτών σε βαθμό που εξέφρασε επιθυμία να μετακομίσει στους Αθηναίους, δήλωση που μετάνιωσε στη συνέχεια.

Μένει να δούμε το βράδυ εάν στα μάτια του κοινού έχει βγει κερδισμένη από την κόντρα της με τον Μιχάλη Σηφάκη και την επίθεση από την ομάδα της ή το αντίθετο. Πάντως, εάν ρίξουμε μια ματιά στα σχόλια στο X, οι απόψεις μάλλον διίστανται με πολλούς να τη στηρίζουν και να θεωρούν άδικη την επίθεση στο πρόσωπό της και άλλους να λένε ότι τους έχει κουράσει.

Διαβάστε επίσης - Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος

Survivor: Ποιος κερδίζει απόψε (28/1) τον αγώνα επάθλου

Όπως και να έχει, οι εντάσεις στην Μπλε ομάδα δε λένε να κοπάσουν και πλέον είναι αρκετά τα μέλη της που αμφισβητούν τον «αρχηγό», Μιχάλη Σηφάκη. Ποιοι ξεκινούν τις στρατηγικές κινήσεις;

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, ούτε στο εσωτερικό της ομάδας των Αθηναίων. Η συμπεριφορά της Μαντίσα Τσότα ενοχλεί ορισμένα μέλη της ομάδας της και η σύγκρουση δεν αργεί να έρθει…

Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι άμα με σερί νικών σε αγώνες ασυλίας, έχει αρχίσει η μουρμούρα στους Αθηναίους, σκέψου τι έχει να γίνει αμα αντιστραφούν τα πράγματα και η ομάδα υποστεί ήττες.

Το αγώνισμα επάθλου φέρνει τις δύο ομάδες σε έναν στίβο μάχης που απαιτεί καλή ισορροπία και τεχνική. Θα καταφέρουν οι Επαρχιώτες να κλείσουν την εβδομάδα τους με μία νίκη ή θα συνεχίσουν οι Αθηναίοι το δυναμικό σερί τους;

Ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει σήμερα (28/1) αφού έχουν κυκλοφορήσει και οι δύο εκδοχές με πιθανότερη αυτή που θέλει τους Αθηναίους να κερδίζουν.

Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι Επαρχιώτες να τα δώσουν όλα και να πάρουν μια νίκη που σίγουρα θα τονώσει το ηθικό τους. Την απάντηση θα την πάρουμε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Αποχώρησε ο Γιάννης Στίνης - «Αιφνιδιάστηκα και δεν το περίμενα κιόλας»

Survivor: Ποιους σώζει το κοινό και η αποχώρηση της εβδομάδας

Στο Συμβούλιο του νησιού βγαίνουν στην επιφάνεια ζητήματα που έμοιαζαν να είναι καλά κρυμμένα… Ο Gio Καραντώνης σίγουρα δεν περίμενε, επιστρέφοντας, να βρει την ομάδα του σε αυτή την κατάσταση!

Πάντως, όποια ομάδα και αν κερδίσει, το σίγουρο είναι ότι απόψε (28/1) οι Μπλε θα αποχαιρετήσουν ένα μέλος της ομάδας τους που θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα.

Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα ως προς το ποιον θα έσωζε το κοινό, δηλαδή τον Gio την πρώτη και τον Σταύρο Φλώρο τη δεύτερη εβδομάδα.

Σήμερα είναι μάλλον ξεκάθαρο ποιον δεν θα σώσουν: τη Φωτεινή Καλεύρα, εάν κρίνουμε από τους πολλούς χρήστες στο X που δεν τους άρεσε το γεγονός ότι κέρδισε το μπλε βότσαλο και είχε σωθεί στην πρώτη χαμένη ασυλία.

Από κει και πέρα ποιοι θα είναι οι δύο που θα σωθούν από το κοινό, τα πράγματα είναι ρευστά και οι πληροφορίες συγκεχυμένες: η πιθανότερη εκδοχή είναι τον Χρήστο Μυλωνά που δίνει και στο ριάλιτι κομμάτι του παιχνιδιού και είτε τη Δήμητρα είτε τη Φανή.

Το σίγουρο είναι ότι όποιοι και αν είναι οι δύο παίκτες που θα αναμετρηθούν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα επικρατήσει αφού αφενός το τελικό αποτέλεσμα έχει μείνει καλά κρυμμένο μυστικό μέχρι στιγμής αφετέρου και οι τέσσερις παίκτες έχουν δείξει ότι έχουν επιθυμία και πείσμα να παραμείνουν στο Survivor, οπότε θα τα δώσουν όλα στη μονομαχία.

Survivor, από Κυριακή έως Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 21:40 στον ΣΚΑΪ