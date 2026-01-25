Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (25/1) τον αγώνα για την πρώτη ασυλία

Το Survivor επιστρέφει απόψε Κυριακή (25/1) στις 21.00 με νέο επεισόδιο στον ΣΚΑΪ, το οποίο εκτός από τον αγώνα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, φέρνει και ανατροπές για τις οποίες μας έχει προϊδεάσει το τρέιλερ που βρίσκεται στον αέρα.

Μετά την αποχώρηση της Ελένης Ζαράγγα, οι Επαρχιώτες πιστεύουν πως πλέον η ομάδα τους θα είναι πιο δυνατή και απόψε θα δούμε κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει...

Διαβάστε επίσης - Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος

Ένα κουτί φτάνει στις δύο παραλίες και μέσα είναι γεμάτο από πουγκιά με βότσαλα. Ένα πουγκί κρύβει μέσα του ένα χρωματιστό βότσαλο και ο Survivor που θα το επιλέξει θα έχει ατομική ασυλία για όλη την εβδομάδα! Πόσο πρόθυμοι θα είναι εκείνοι που θα το πετύχουν να το ανακοινώσουν στην ομάδα τους;

Πάντως, από το τρέιλερ ξέρουμε ποιοι δεν το κερδίζουν σίγουρα: Σταύρος Φλώρος, Χρήστος Μυλωνάς, Γιώργος Τσουκαλάς.

Στην εκπομπή Weekend Live προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το αποψινό (25/1) επεισόδιο του Survivor στο οποίο βλέπουμε τον Μάνο Μαλλιαρό να παραλαμβάνει το κουτό με τα βότσαλα και να το παρουσιάζει στους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, στις οδηγίες που το συνοδεύουν, αναφέρεται ότι όποιος παίκτης βρει το μπλε βότσαλο, θα πρέπει να το κρατήσει κρυφό από τους συμπαίκτες του και να χρησιμοποιήσει την ασυλία που αυτό του χαρίζει όποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα κρίνει εκείνος ή εκείνη ότι το έχει ανάγκη.

Από μόνη της αυτή η ανατροπή είναι ικανή να κάνει την ομάδα άνω κάτω, κακά τα ψέματα, άμα αρχίσουν να χάνονται ασυλίες και να αλληλοκατηγορούνται οι παίκτες για το ποιός δίνει το 100% του στον στίβο μάχης και ποιος όχι. Άλλωστε, τα έχουμε δει σε προηγούμενους κύκλους του Survivor και χωρίς χρωματιστά βότσαλα.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Ένταση ανάμεσα σε Σηφάκη και Φανή - «Ή είσαι πολύ ηλίθια ή είσαι πολύ ηλίθια»

Το σίγουρο είναι ότι ήδη από σήμερα (25/1) θα δούμε έναν μεγάλο καυγά ανάμεσα στον Μιχάλη Σηφάκη και τη Φανή Παντελάκη κατά τον οποίο ο πρώτος θα ξεφύγει και θα αποκαλέσει τη συμπαίκτριά του «ηλίθια».

Σύμφωνα με το Weekend Live, πάντως, οι συμπαίκτες τους θα πάρουν το μέρος του Σηφάκη, οπότε θα μένει να δούμε ποιά είναι η αφορμή του καυγά και ακόμα περισσότερο την απάντηση της Φανής.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (25/1) την πρώτη ασυλία

Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα ριχτούν στον στίβο μάχης διεκδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας και εκεί θα φανεί αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων.

Αθηναίοι και Επαρχιώτες μπαίνουν σε δύσκολες αναμετρήσεις και η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Ποια παίκτρια αποχώρησε και τι της ζήτησε ο Λιανός που θα φέρει τα πάνω κάτω στους Επαρχιώτες

Σύμφωνα με τα spoilers, οι Αθηναίοι είναι εκείνοι που θα κερδίσουν την πρώτη ασυλία, μια εκδοχή που ίσως να επιβεβαιώνεται και από το τρέιλερ όπου βλέπουμε τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ να κάνει ένα καυστικό σχόλιο λέγοντας πως νιώθει «σαν να είναι στο τελευταίο επεισόδιο της τελευταίας σεζόν της καλύτερης σειράς».

Μάλλον κάποια ανατροπή στην αντίπαλη ομάδα θα εννοεί γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν τόσο άνετος.

Άλλωστε και ο ΣΚΑΪ υπόσχεται ένα Συμβούλιο «γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή του».

Survivor, απόψε Κυριακή (25/1) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ