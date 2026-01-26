Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (26/1) τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία

Η τρίτη εβδομάδα του Survivor ξεκίνησε χθες (25/1) δυναμικά με το ριάλιτι επιβίωσης να σημείωνει μία ακόμα πρωτιά στην τηλεθέαση, στη ζώνη μετάδοσής του, με ποσοστό 16,2% στο γενικό σύνολο του κοινού και 14,2% στο δυναμικό κοινό (18-54).

1.908.644 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1' τις συναρπαστικές ανατροπές στον Άγιο Δομίνικο, ενώ καταιγιστικές εξελίξεις υπόσχεται ο ΣΚΑΪ και για το νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Δευτέρα (26/1) στις 21.00 που θα δούμε Αθηναίους και Επαρχιώτες να αγωνίζονται για τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας, ενώ η ατμόσφαιρα στην παραλία των Μπλε μυρίζει μπαρούτι.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες (25/1) ένα μικρό μπλε βότσαλο ήταν αρκετό, για να ανατρέψει τα πάντα, στο Συμβούλιο του Νησιού. Οι Επαρχιώτες έχασαν στον πρώτο αγώνα ασυλίας και θέλησαν να βγάλουν υποψήφια την Φωτεινή Καλεύρα, η οποία ωστόσο είχε στα χέρια της το βότσαλο της ασυλίας.

Η Μπλε ομάδα αναγκάστηκε να ξαναψηφίσει για υποψήφιο όμως η δεύτερη ψηφοφορία κατέληξε σε διπλή υποψηφιότητα ενώ βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της εβδομάδας! Ο Χρήστος Μυλωνάς και η Δήμητρα Λιάγγα ανακηρύχθηκαν συνυποψήφιοι, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς βρέθηκαν σε αυτή τη θέση.

Οι Αθηναίοι είχαν μία απρόσμενη εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γιάννη Στίνη. Στο Συμβούλιο ήταν θεατές και φάνηκε να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις εξελίξεις στην αντίπαλη ομάδα. Απόψε (26/1) όμως, θα πρέπει να αποδείξουν πως μπορούν να διατηρήσουν την ίδια δυναμική στο στίβο μάχης.

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (26/1) τη δεύτερη ασυλία

Στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας οι εντάσεις στο εσωτερικό των Επαρχιωτών συνεχίζονται με τον Μιχάλη Σηφάκη να έρχεται σε μεγάλη ρήξη με τη Φανή Παντελάκη. Η μεταξύ τους ένταση δείχνει να παίρνει μεγάλη διάσταση και να επηρεάζει την ομάδα συνολικά…

Ήδη από χθες (25/1) είδαμε τους δύο παίκτες να τσακώνονται λίγο μετά τη λήξη του αγώνα με τον Σηφάκη να ξεφεύγει και να την αποκαλεί «ηλίθια». Στη συνέχεια, στο Συμβούλιο τους είδαμε να τα έχουν βρει, σύμφωνα με όσα είπαν τουλάχιστον στον Γιώργο Λιανό, αποδίδοντας την ένταση στον εκρηκτικό χαρακτήρα που έχουν και οι δύο.

Ωστόσο, από το τρέιλερ του σημερινού επεισοδίου συμπεραίνουμε πως η κατάσταση θα γίνει χειρότερη, ενώ ο Γιώργος Λιανός πετάει μια φράση που μόνο τυχαία δεν είναι: «...αν επιθυμείτε να αλλάξει ομάδα».

Η όλη γκρίνια στην ομάδα των Επαρχιωτών που βλέπουμε στο τρέιλερ μας προιδεάζει για δεύτερη σερί νίκη των Αθηναίων και μένει να δούμε εάν αυτό το ενδεχόμενο θα επιβεβαιωθεί και στην πράξη, ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα βγει στον τάκο και εάν τελικά θα αλλάξει κάποιος ομάδα.

Survivor: Κυριακή - Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 21:40 στον ΣΚΑΪ