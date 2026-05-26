Tα τηλεοπτικά ραντεβού του Δημήτρη Ουγγαρέζου και το σενάριο για OPEN... με δύο εκπομπές

Έγινε σε καλό κλίμα το πρώτο ραντεβού του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το Mega με υψηλόβαθμα στελέχη του προγράμματος στη λεωφόρου Συγγρού. Ήταν περισσότερο ένας απολογισμός της χρονιάς που φεύγει καθώς οι δύο πλευρές δεν μπήκαν στην ουσία των συζητήσεων. Μέχρι στιγμής επισήμως δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στο Mega με τους παρουσιαστές και τους συντελεστές των εκπομπών. Θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οπότε ένα από τα πρώτα επίσημα ραντεβού που θα γίνουν θα είναι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο που βρίσκεται στον σταθμό της λεωφόρου Συγγρού τα τελευταία 5 χρόνια. 3 χρόνια στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και τώρα συμπληρώνεται το δεύτερο έτος στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον προηγούμενο Ιανουάριο σε συνέντευξή του στο «Χαμογέλα και πάλι» έκανε σαφές πως την επόμενη τηλεοπτική σεζόν νιώθει έτοιμος να παρουσιάσει τη δική του εκπομπή. Ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και στην προηγούμενη ανανέωση του συμβολαίου του με το Mega όμως δεν υλοποιήθηκε. Και βέβαια κανείς δεν είναι σε θέση να πει αυτή τη στιγμή εάν θα του προταθεί δική του εκπομπή από το Mega παράλληλα με την παρουσία του στο «Buongiorno». Την ίδια στιγμή όμως το Open φέρεται διατεθειμένο να του δώσει όχι μια αλλά δύο εκπομπές.

Ένα late night show στα πρότυπα του «Ouga Challenge» που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν και θέση συμπαρουσιαστή σε ταξιδιωτική εκπομπή μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και το Θέμη Γεωργαντά. Μάλιστα τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί και νέο σενάριο που θέλει το Open να εξετάζει πρωινή infotaiment εκπομπή το Σαββατοκύριακο με συμπαρουσιαστές τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Δημήτρη Ουγγαρέζο. Σε κάθε περίπτωση ο δεύτερος θα απασχολήσει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ φέτος το καλοκαίρι.