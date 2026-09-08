Τηλεθέαση: Η μεγάλη μάχη της πρεμιέρας - Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν και ποιες έμειναν πίσω

Συνεχίζεται το λανσάρισμα νέων τηλεοπτικών προϊόντων στη μικρή οθόνη. Θα κορυφωθεί στις αρχές Οκτωβρίου με τις πρεμιέρες των βραδινών προγραμμάτων που παραδοσιακά αποτελούν τα «δυνατά χαρτιά» των τηλεοπτικών σταθμών. 70.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν την πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστές τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλου. Το μερίδιο τηλεθέασης ήταν 9.3% στο σύνολο του κοινού και 12,8% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

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Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ανανεώθηκε αισθητικά αλλά και περιεχομενικά με κεντρικό παρουσιαστή τον Νίκο Χατζηνικολάου και βασική σχολιάστρια τη Σία Κοσιώνη σημείωσε 8,6% στο σύνολο του κοινού (216.000 τηλεθεατές) και 9% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54.

Στο Mega έκανε πρεμιέρα για έκτη συνεχή τηλεοπτική σεζόν η βραδινή εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Στη συχνότητα του Mega συντονίστηκαν 131.000 θεατές (τηλεθέαση 7% στο σύνολο, 7,5% στο δυναμικό κοινό).

Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Νάσου Γουμενίδη στο Open ρεπορτάζ τώρα κατέγραψε 6% στο σύνολο του κοινού (125.000 τηλεθεατές) και 2,2% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 με τους Κατσούλη – Ηλιάκη σημείωσε 6,5% στο σύνολο του κοινού (52.000 τηλεθεατές) και 9% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε η νέα σεζόν του «Πρωίαν σε είδον» με 55.000 τηλεθεατές να συντονίζονται στη συχνότητα του Πρώτου Καναλιού (5,1% στο σύνολο, 7,9% στο δυναμικό κοινό).

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Το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου της «ΠΟΠ Μαγειρικής» με τον Ανδρέα Λαγό κατέγραψε 6% στο σύνολο (120.000 τηλεθεατές) και 4,1% στο δυναμικό κοινό.

Το νέο «Στούντιο 4» με τους Καραβάτου – Φερεντίνο παρακολουθήθηκε από 174.000 τηλεθεατές (7,4% στο σύνολο 6,1% στο δυναμικό κοινό). Τέλος η βραδινή εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη στο ΕΡΤΝΕWS «Ευθέως» είχε τηλεθέαση 3,3% στο σύνολο (102.000 θεατές) και 0,9% στο δυναμικό κοινό.