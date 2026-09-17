Τηλεθέαση: Στην κορυφή και χθες (16/9) το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο - «Χτύπησε» 35%

Πρωτιά στην τηλεθέαση και χθες Τετάρτη (16/9) για την εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, η οποία χτυπάει φέτος το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, χαρίζοντας στον σταθμό σταθερά την κορυφή.

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Αναλυτικότερα χθες (16/9) στο δυναμικό κοινό το Live News συγκέντρωσε μέσο όρο τηλεθέασης 30,3%, σκαρφαλώνοντας στο τέταρτο 17:30-17:45 στο 35%, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Την ίδια στιγμή σε εξίσου υψηλά επίπεδα ξινήθηκε η τηλεθέαση και στο γενικό σύνολο με τον μέσο όρο τηλεθέασης του Live News να είναι 27,3%, ενώ στο ίδιο τέταρτο, δηλαδή 17:30-17:45 η τηλεθέαση ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά φτάνοντας το 31,1%.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Πέμπτη (11/9) η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου έκανε ρεκόρ τετραετίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του στο δυναμικό κοινό 18-54 τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με ποσοστό τηλεθέασης 28,5%.

Υψηλή ήταν η τηλεθέαση του «Live News» και στο σύνολο του κοινού, όπου κατέγραψε 26%.

Σε επιμέρους κοινό, το ποσοστό της εκπομπής εκτοξεύθηκε ακόμη πιο ψηλά, ξεπερνώντας το 39%.

Η επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού ήταν καθολική, με τη διαφορά στη ζώνη μετάδοσης να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 20,6 ποσοστιαίες μονάδες.