Μενού

Τηλεθέαση: Στην κορυφή και χθες (16/9) το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο - «Χτύπησε» 35%

Την πρωτιά στην τηλεθέαση κατέκτησε και χθες Τετάρτη (16/9) το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Το ποσοστό της ενημερωτικής εκπομπής του Mega άγγιξε ακόμα και το 35%.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Ευαγγελάτος Live News
Live News: Νίκος Ευαγγελάτος | Mega
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πρωτιά στην τηλεθέαση και χθες Τετάρτη (16/9) για την εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, η οποία χτυπάει φέτος το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, χαρίζοντας στον σταθμό σταθερά την κορυφή.

Διαβάστε επίσης - Αναστασία Γιάμαλη: Εκτοξεύτηκε στο 20% - Ρεκόρ τηλεθέασης για το «Εξελίξεις τώρα»

Αναλυτικότερα χθες (16/9) στο δυναμικό κοινό το Live News συγκέντρωσε μέσο όρο τηλεθέασης 30,3%, σκαρφαλώνοντας στο τέταρτο 17:30-17:45 στο 35%, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Την ίδια στιγμή σε εξίσου υψηλά επίπεδα ξινήθηκε η τηλεθέαση και στο γενικό σύνολο με τον μέσο όρο τηλεθέασης του Live News να είναι 27,3%, ενώ στο ίδιο τέταρτο, δηλαδή 17:30-17:45 η τηλεθέαση ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά φτάνοντας το 31,1%.  

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Πέμπτη (11/9) η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου έκανε ρεκόρ τετραετίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του στο δυναμικό κοινό 18-54 τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με ποσοστό τηλεθέασης 28,5%.

Υψηλή ήταν η τηλεθέαση του «Live News» και στο σύνολο του κοινού, όπου κατέγραψε 26%.

Σε επιμέρους κοινό, το ποσοστό της εκπομπής εκτοξεύθηκε ακόμη πιο ψηλά, ξεπερνώντας το 39%.

Η επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού ήταν καθολική, με τη διαφορά στη ζώνη μετάδοσης να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 20,6 ποσοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA