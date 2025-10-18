Τώρα «ξεκίνησε» το GNTM 6: Τρελάθηκε η Ζενεβιέβ με τον Νάρκισσο - «Βαρέθηκα, θέλω να πάω στο First Dates»

Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης στο GNTM 6 είναι γεγονός και τα μοντέλα έπρεπε να ανταποκριθούν σε έναν πολύ δύσκολο ρόλο. Το concept της φωτογράφισης ήταν βγαλμένο από το Mission Impossible, με τον Νάρκισσο όμως να καταφέρνει με τη στάση του και τις πόζες του, να βγάζει εντελώς εκτός ορίων τη Ζενεβιέβ, η οποία δήλωσε πως βαρέθηκε και θέλει να πάει στο First Dates.

Ο Νάρκισσος αντί να πάρει φόρα πάνω στη νταλίκα, στεκόταν στατικός στο ίδιο σημείο. Η Ηλιάνα του φώναζε, «ξεκόλλα από κει, πάρε φόρα, ξεκόλλα από κει...» ενώ η Ζενεβιέβ έλεγε: «Μας ακούει; Θα ανέβω πάνω στη νταλίκα. Έχουμε μία ντουντούκα; Θα πάω εγώ εκεί περπατώντας».

Στα μοντέλα κάποιος είπε: «Είναι τρελή αυτή θα σας στοιχειώσει» και όντως η Ζενεβιέβ πήγε κοντά στη νταλίκα και φώναζε. «Τι κάνεις κάτω στο πάτωμα ρε παιδί, πους απς;».

Στη συνέχεια πήγε κοντά στα υπόλοιπα μοντέλα και είπε σε έντονο ύφος: «Σε ποια γλώσσα θέλετε να μιλάμε γιατί το πηγαίναμε για παρεΐστικο και μου χετε σπάσει τα νεύρα. Πάλι θα φύγω εγώ με πίεση;».

Η πρώτη αποχώρηση

Η Αγγέλικα, η Ραφαηλία κι η Χριστίνα ήταν τα τρία κορίτσια που δεν κατάφεραν να φέρουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα στην πρώτη φωτογραφική δοκιμασία του GNTM!

Αφού η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συζήτησε μαζί τους για το πήγε λάθος, είπε: «Αυτή που προσπάθησε περισσότερο από τις τρεις σας είναι η Αγγέλικα».

Έτσι, η πρώτη αποχώρηση «παίχτηκε» ανάμεσα στη Ραφαηλία και τη Χριστίνα. «Τώρα λοιπόν έχω μία φωτογραφία στα χέρια μου, μία από εσάς δε θα υπεράσει στην επόμενη φάση. Έχω δύο πολύ ωραία κορίτσια απέναντί μου. Είστε πολύ διαφορετικές, είστε κούκλες, πραγματικά υπέροχες. Μας έχετε κερδίσει ήδη και το ξέρετε. Όμως, η διαδικασία είναι αυτή», τόνισε στις παίκτριες η Ηλιάνα.

«Μόνο μία από εσάς θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία της στο επόμενο concept. Αυτή είναι η Ραφαηλία. Ραφαηλία, παραμένεις μαζί μας!» ανακοίνωσε η παρουσιάστρια, με τη Χριστίνα να είναι πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχωρεί.

«Καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλουμε, όμως έχεις πάρει το πρώτο έναυσμα, το πρώτο βήμα, την πρώτη σου φωτογραφία και τώρα θα βγεις εκεί έξω και θα πάνε όλα καταπληκτικά», είπε η Ηλιάνα στη Χριστίνα.

«Είμαι η πρώτη που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM. Θα συνεχιστεί το μόντελινγκ για εμένα, δε σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το GNTM τελειώνει και το μόντελινγκ, εννοείται αυτό το πράγμα. Ήταν μια άτυχη στιγμή», δήλωσε το μοντέλο που αποχώρησε στο cue της.

