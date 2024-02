ΔΩΔΩΝΗ: Αλλαγή σκυτάλης στην γαλακτοβιομηχανία – Η ιστορία της εταιρείας και ο νέος πρόεδρος

Νέος πρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ είναι από χθες (01/02) ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, Χρήστος Τσόλκας.

Να σημειωθεί ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ιωάννινα με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗ από την CVC Capital Partners, όπου εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε συνέχεια της συνεδρίασης, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος : Χρήστος Τσόλκας

: Χρήστος Τσόλκας Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Βιτάλης

: Ιωάννης Βιτάλης Διευθύνων Σύμβουλος : Μιχάλης Παναγιωτάκης

: Μιχάλης Παναγιωτάκης Μέλη: Νίκος Σερέτης και Σπύρος Παπαγιάννης

«Αναλαμβάνω τα νέα μου καθήκοντα με αίσθημα τιμής, αλλά και ευθύνης, απέναντι στην εταιρεία, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Η ΔΩΔΩΝΗ διακρίνεται για το όραμα και τη φιλοσοφία της καθώς και για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγει», δήλωσε αρχικά ο Χρήστος Τσόλκας.

«Μέσα από το νέο μου ρόλο, δεσμεύομαι πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε δυναμικά, με στόχο να οδηγήσουμε την εταιρεία, υπό το πρίσμα του νέου ομίλου, σε ακόμα περισσότερες επιτυχίες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

ΔΩΔΩΝΗ: Ο νέος πρόεδρος

Ο Χρήστος Τσόλκας είναι Στέλεχος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας (The Gift of Crisis – How Leaders Use Purpose to Renew their Lives, Change their Organizations, and Save the World).

Βρίσκεται στο τιμόνι του Ομίλου Τροφίμων ΔΕΛΤΑ ως Διευθύνων Σύμβουλος από το Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει εργασθεί για πάνω από 30 χρόνια σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση, στις Πωλήσεις και το Marketing σε όλο τον κόσμο σε Πολυεθνικές Εταιρίες FMCG όπως η DIAGEO και η Philip Morris International.

EUROKINISSI

Σε όλη την επαγγελματική του πορεία οδήγησε senior ομάδες να μετασχηματιστούν και να πετύχουν υψηλή απόδοση, τονίζουν πρώην και νυν συνεργάτες του.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην Παπαστράτος και είχε την ευθύνη για την χάραξη της παγκόσμιας στρατηγικής Πωλήσεων για την Philip Morris Intl.

Είναι ειδικός στις επιχειρηματικές ανατροπές (turnarounds) και στην υπέρβαση κρίσεων. Eνδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πώς οι νέες ιδέες και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις, να αναπτύξουν τις αγορές και να εμπνεύσουν.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Imperial College του Λονδίνου με πιστοποιήσεις σε θέματα Leadership, Innovation, Digital και Governance από το Stanford, το INSEAD και το IMD.

ΔΩΔΩΝΗ: Η ιστορία

Η ιστορία της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ αρχίζει το 1963, σε μικρή μονάδα παστερίωσης φρέσκου γάλακτος.

Η μονάδα συγκέντρωνε το αγελαδινό γάλα από τους κτηνοτρόφους της περιοχής και το πρόσφερε στους κατοίκους των Ιωαννίνων. Τότε η ΔΩΔΩΝΗ αποτελούταν από τις 6 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών της Ηπείρου.

EUROKINISSI

Σήμερα, η ΔΩΔΩΝΗ είναι η κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή φέτας, η πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα και η πρώτη σε εξαγωγές, σε 45 χώρες του κόσμου.

EUROKINISSI

Σε ετήσια βάση επεξεργάζεται 70.000 τόνους αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα, 100% ελληνικό και παράγει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων με 80 ξεχωριστά είδη, μεταξύ των οποίων η φέτα, το φρέσκο γάλα, το γιαούρτι, τα σκληρά αγελαδινά τυριά, το γαλοτύρι και το βούτυρο.