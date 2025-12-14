Θυμάστε τις δραχμές; Θυμάστε τα βιβλιάρια που δίναμε στο γκισέ της τράπεζας; Ε τότε θα θυμάστε σίγουρα και τις 10 ελληνικές τράπεζες που ακολουθούν! Μια σειρά από ιστορικά λογότυπα έχουν εξαφανιστεί από τους δρόμους της Ελλάδας.

Οι περισσότερες απορροφήθηκαν από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες είτε την περίοδο 1997-200 είτε αργότερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης και πακέτα αναδιάρθρωσης, το 2012. Αυτά ήταν τα δύο κύματα με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις/απορροφήσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Διαβάστε ακόμη: Τα ελληνικά σούπερ μάρκετ που μας μεγάλωσαν και δεν υπάρχουν πια

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ο αγαπημένος «κουμπαράς» των ελληνικών νοικοκυριών από το 1900. Παρά την ισχυρή του βάση, οδηγήθηκε σε διάσπαση το 2013 στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων. Το υγιές τμήμα του πέρασε στη Eurobank, η οποία ενσωμάτωσε το δίκτυο και την τεράστια πελατειακή βάση των μικροκαταθετών.

Τράπεζα Εργασίας (Ergasias)

Σύμβολο καινοτομίας τη δεκαετία του ’90 (ιδρύθηκε το 1975), άλλαξε τα δεδομένα στη λιανική τραπεζική. Εξαγοράστηκε από τη Eurobank το 2000. Το όνομα διατηρήθηκε για πολλά χρόνια στον τίτλο «Eurobank Ergasias», τιμώντας την κληρονομιά της, μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση στον όμιλο που γνωρίζουμε σήμερα.

Διαβάστε ακόμη: Το «τέλειο έγκλημα» της οδού Καλλιρρόης: Το ριφιφί στην Τράπεζα Εργασίας που έμεινε ανεξιχνίαστο

Αγροτική Τράπεζα (ATEbank)

Στήριγμα του Έλληνα αγρότη από το 1929. Λύγισε υπό το βάρος των προβλημάτων της κατά την οικονομική κρίση. Το 2012 διασπάστηκε σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. Το υγιές τμήμα απορροφήθηκε άμεσα από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλάζοντας ριζικά τον τραπεζικό χάρτη της ελληνικής επαρχίας.

Ιονική Τράπεζα (Ionian Bank)

Η αρχαιότερη τράπεζα στον ελληνικό χώρο (έτος ίδρυσης 1839). Το 1999 εξαγοράστηκε από την Alpha Τράπεζα Πίστεως στο μεγαλύτερο deal της εποχής εκείνης. Η νομική συγχώνευση ολοκληρώθηκε το 2000, σβήνοντας το ιστορικό ιστιοφόρο μετά από 160 χρόνια και γιγαντώνοντας τον όμιλο της σημερινής Alpha Bank.

Τράπεζα Κρήτης

Συνδέθηκε με την άνοδο και την πτώση του Γιώργου Κοσκωτά και το τεράστιο σκάνδαλο του 1988-89. Μετά την εξυγίανση από το κράτος, πωλήθηκε τελικά στη Eurobank το 1999, κλείνοντας οριστικά ένα από τα πιο ταραχώδη και σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης οικονομικής και πολιτικής ιστορίας.

Διαβάστε ακόμη: Πέντε αυτοκίνητα που έβλεπες παντού στην Ελλάδα και έχουν εξαφανιστεί

ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως)

Ο βασικός μοχλός εκβιομηχάνισης της χώρας. Ιδρύθηκε το 1964 για να χρηματοδοτεί μεγάλες επενδύσεις. Το 2002, η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο από το Δημόσιο (μεταβίβαση τραπεζικών εργασιών), απορροφώντας την πλήρως το 2003 και ενισχύοντας καθοριστικά τη θέση της στην αγορά.

Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης

Η ισχυρή δύναμη της Βόρειας Ελλάδας, που ιδρύθηκε το 1980. Αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη στρατηγική κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς. Η εξαγορά της το 1998 σηματοδότησε την αρχή των μεγάλων συγχωνεύσεων που δημιούργησαν τους σημερινούς τραπεζικούς κολοσσούς, βάζοντας την Πειραιώς στον χάρτη των μεγάλων παικτών.

Διαβάστε ακόμη: Φράσεις που λέγαμε μετά το 2000 και κανείς δεν καταλαβαίνει πια

Εμπορική Τράπεζα

Ο ιστορικός «μπλε» γίγαντας. Πέρασε στον έλεγχο της γαλλικής Crédit Agricole το 2006, αλλά η κρίση άλλαξε τα σχέδια. Το 2013, ολόκληρο το δίκτυο και οι δραστηριότητες στην Ελλάδα εξαγοράστηκαν από την Alpha Bank, η οποία ολοκλήρωσε τη λειτουργική ενοποίηση, διαγράφοντας το ιστορικό σήμα.

Διαβάστε ακόμη: Διέλυσαν κάθε έννοια marketing: 7 προϊόντα που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες

Τράπεζα Πίστεως

Η τράπεζα που εξαγοράστηκε το 1999 από τη Eurobank ήταν η πρώην Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστεως (ιδρ. 1924). Η τράπεζα μετονομάστηκε σε Τράπεζα Αθηνών το 1992, αναβιώνοντας το ιστορικό όνομα της τράπεζας του 1893 (η οποία είχε συγχωνευθεί με την Εθνική το 1953). Η εξαγορά ενίσχυσε τη Eurobank στην πορεία της για να γίνει συστημική.

Τράπεζα Χίου

Με ρίζες που ξεκινούν από το 1919, η Τράπεζα Χίου ήταν μια σημαντική περιφερειακή δύναμη. Η εξαγορά της το 1999 από την Τράπεζα Πειραιώς αποτέλεσε άλλη μία στρατηγική κίνηση της τελευταίας, η οποία τότε βρισκόταν στη φάση της ταχείας ανάπτυξης μέσω απορροφήσεων. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε το 2000, ενσωματώνοντας το δίκτυό της στον Όμιλο Πειραιώς.