Η ΑΑΔΕ στήνει «αρχηγείο» στα Σεπόλια: Η στρατηγική κατά της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανεβάζει στο επόμενο ελεγκτικό επίπεδο τον Κεντρικό Θάλαμο Ελέγχου που διαθέτει στα Σεπόλια, καθώς τον μετατρέπει σε ένα σύγχρονο και ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού.

Στόχος είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ), στο δύσκολο έργο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Με προηγμένα μέσα ενδοεπικοινωνίας, λήψης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και μέσω drones, και με καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, οι έλεγχοι από το «στρατηγείο» θα γίνονται ακόμα πιο συντονισμένα.

ΑΑΔΕ - Η αποστολή του νέου «αρχηγείου»

Βασική επιδίωξη, η συγκέντρωση και συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων από τα συστήματα της ΑΑΔΕ με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και τις ομάδες πεδίου, η δημιουργία πλήρους επιχειρησιακής εικόνας σε πραγματικό χρόνο, η γεωγραφική παρακολούθηση ελεγχόμενων στόχων, ελεγκτικών δυνάμεων και επιχειρησιακών δράσεων σε εθνικό επίπεδο, η υποστήριξη ελεγκτών, αναλυτών και συντονιστών με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κινητές συσκευές και τα απομακρυσμένα τερματικά.

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Μέσω του κεντρικού στρατηγείου θα υποστηρίζονται και θα συντονίζονται σε real time όλα τα ελεγκτικά κλιμάκια, από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση κάθε επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση της ΔΕΟΣ καλύπτει όλο το φάσμα της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων.

Επιπλέον, στο πεδίο αρμοδιοτήτων της εντάσσονται η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, καθώς και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης. Με τον τρόπο αυτό υπηρετείται ταυτόχρονα η προστασία των δημοσίων εσόδων και της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», οι στόχοι του νέου ψηφιακού στρατηγείου, είναι:

Η διαλειτουργικότητα του συστήματος ενδοεπικοινωνίας Command Center με πολλαπλές πηγές, προκειμένου να παράγεται επιχειρησιακή γνώση και μέθοδοι αποτίμησης του επιχειρησιακού αποτυπώματος των ελέγχων μέσω της συνδυαστικής αξιοποίησης εισερχόμενων και παραγόμενων δεδομένων και ειδικότερα δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, δεδομένα από τρίτα πληροφοριακά συστήματα και πληροφορίες από το πεδίο.

με πολλαπλές πηγές, προκειμένου να παράγεται επιχειρησιακή γνώση και μέθοδοι αποτίμησης του επιχειρησιακού αποτυπώματος των ελέγχων μέσω της συνδυαστικής αξιοποίησης εισερχόμενων και παραγόμενων δεδομένων και ειδικότερα δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, δεδομένα από τρίτα πληροφοριακά συστήματα και πληροφορίες από το πεδίο. Η ανάπτυξη φορμών ροής εργασίας για κάθε είδος ελέγχου πεδίου.

για κάθε είδος ελέγχου πεδίου. Η δημιουργία Δυναμικών Θέσεων Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Active Seats), που θα συνδέονται ψηφιακά μέσω του COMMAND CENTER είτε με φυσική παρουσία εντός του Κέντρου είτε απομακρυσμένα από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, για την άμεση συμμετοχή έμπειρων στελεχών σε πραγματικό χρόνο, ευέλικτη κλιμάκωση ανάλογα με το πλήθος και το είδος των ελέγχων και βέλτιστη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού.

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Η ενσωμάτωση προηγμένης γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης για την παρακολούθηση στόχων ελέγχου, επιχειρησιακών δυνάμεων και λοιπών επιχειρησιακών οντοτήτων σε ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εθνική επιχειρησιακή εικόνα των δράσεων της ΓΔ ΔΕΟΣ αλλά και των ελεγχόμενων οντοτήτων.

επιχειρησιακής ανάλυσης για την παρακολούθηση στόχων ελέγχου, επιχειρησιακών δυνάμεων και λοιπών επιχειρησιακών οντοτήτων σε ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εθνική επιχειρησιακή εικόνα των δράσεων της ΓΔ ΔΕΟΣ αλλά και των ελεγχόμενων οντοτήτων. Η ενσωμάτωση Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents) , οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές πεδίου, τους αναλυτές και τα στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού. Πρόκειται για αυτόνομα προγράμματα λογισμικού που μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες μόνοι τους, με ελάχιστη ή καθόλου ανθρώπινη βοήθεια.

, οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές πεδίου, τους αναλυτές και τα στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού. Πρόκειται για αυτόνομα προγράμματα λογισμικού που μπορούν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες μόνοι τους, με ελάχιστη ή καθόλου ανθρώπινη βοήθεια. Η ενίσχυση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας του συνόλου της πλατφόρμας για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας κινητών συσκευών και διαχείρισης τερματικών.

του συνόλου της πλατφόρμας για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών ασφάλειας κινητών συσκευών και διαχείρισης τερματικών. Ο σχεδιασμός της νέας αίθουσας που θα μετεγκατασταθεί ο Κεντρικός Θάλαμος Επιχειρήσεων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας Κέντρων Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να αποτελεί ένα σύγχρονο περιβάλλον ικανό να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλές επιχειρήσεις, αυξημένο αριθμό ελεγκτών στο πεδίο, συνεχή ροή εισερχόμενων και παραγόμενων πληροφοριών καθώς και λειτουργίες ανάλυσης και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.