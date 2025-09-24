Πώς φτιάχνω IRIS στη Eurobank: Μεταφορά χρημάτων με το τηλέφωνο

Μέσα από την υπηρεσία της Eurobank, IRIS payments υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε χρήματα δίχως εξτρά χρεώσεις σε οποιονδήποτε και πληρώνετε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις από το κινητό σας. Μεταφέρετε έως και 1.000€ την ημέρα, έως 500€ σε ιδιώτες και έως 500€ σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τον αριθμό λογαριασμού ή τον IBAN του παραλήπτη.

Η αποστολή χρημάτων γίνεται μέσω του Eurobank Mobile App της τράπεζας που βρίσκεται σε Google Play, App Store και Huawei AppGallery, για κινητά με λειτουργικό σύστημα iOS 14+ ή Android 7+.

Πώς ενεργοποιείτε το IRIS payments

Η ενεργοποίηση του IRIS payments γίνεται από το Eurobank Mobile App. Αρκεί να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σας.

Πώς στέλνετε χρήματα με IRIS payments

Δεν χρειάζεται να ξέρετε τον αριθμό λογαριασμού του παραλήπτη. Αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό του κινητού του.

Πώς λαμβάνει τα χρήματα ο παραλήπτης

Ο παραλήπτης ειδοποιείται για την αποστολή την ίδια στιγμή. Λαμβάνει τα χρήματα χωρίς χρέωση. Εάν έχει ενεργοποιήσει το IRIS payments, ο λογαριασμός του πιστώνεται αμέσως.

Η υπηρεσία λειτουργεί μεταξύ των συμμετεχόντων: Tράπεζα Πειραιώς - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank – Optima bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου - Viva Payments - Attica Bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Παγκρήτια Τράπεζα - Συνεταιριστική Τράπεζα Χανιών.

