Πώς φτιάχνω IRIS στην Alpha Bank: Μεταφορά χρημάτων με το τηλέφωνο

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία IRIS στην Alpha Bank, χρειάζετσε την εφαρμογή της τράπεζας, myAlpha Mobile ώστε να στέλνετε ή να λαμβάνετε χρήματα χωρίς ΙΒΑΝ, και να πληρώνετε επιχειρήσεις και e-shop απευθείας από τον λογαριασμό σας.

Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε ή/και να λαμβάνετε έως 500€ από και προς τις επαφές σας και πληρώνετε έως 500€ σε επαγγελματίες και e-shop. Κάνετε, δε, έως 15 συναλλαγές την ημέρα, χωρίς να χρεώνεστε με τραπεζικά έξοδα.

Δείτε επίσης:

Πώς ενεργοποιώ το IRIS Payments στην Alpha Bank

Μπείτε στο myAlpha Mobile και ακολουθήστε τα βήματα.

1. Στο κεντρικό μενού επιλέξτε «IRIS payments» και στη συνέχεια κυλήστε την οθόνη προς τα αριστερά 2 φορές.

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε:

Λογαριασμό χρέωσης – τον λογαριασμό από τον οποίο θα μεταφέρετε χρήματα.

Λογαριασμό πίστωσης – τον λογαριασμό στον οποίο θα λαμβάνετε τα χρήματα.

Τον τρόπο που θέλετε να σας βρίσκουν – πώς θέλετε να σας στέλνουν χρήματα, με το κινητό ή το email σας.

3. Πατήστε το κουτάκι για να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης και στη συνέχεια πατήστε «Ενεργοποίηση Υπηρεσίας».

4. Συμπληρώστε τον 6ψήφιο κωδικό που λάβατε με Viber/SMS για να ταυτοποιήσετε το κινητό σας. Πατήστε «Συνέχεια».

5. Συμπληρώστε τον 6ψήφιο κωδικό που λάβατε στο email σας για να το ταυτοποιήσετε. Πατήστε «Συνέχεια».

Πώς μεταφέρω χρήματα με το IRIS payments σε ιδιώτη;

Μπείτε στο myAlpha Mobile και ακολουθήστε τα βήματα.

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε «IRIS payments» και στη συνέχεια επιλέξτε «Με κινητό, email ή ΑΦΜ».

Επιλέξτε «Αποστολή».

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε αν θέλετε να στείλετε χρήματα σε ιδιώτη ή επιχείρηση και στη συνέχεια την επαφή στην οποία θέλετε να γίνει η μεταφορά. Εναλλακτικά, συμπληρώστε απευθείας το κινητό, το email ή τον ΑΦΜ του παραλήπτη, αρκεί να γνωρίζετε ότι έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία.

Συμπληρώστε το ποσό που θέλετε να μεταφέρετε και πατήστε «Συνέχεια».

Στην οθόνη που εμφανίζεται με τις λεπτομέρειες της μεταφοράς, πατήστε «Αποστολή» για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Πώς κάνω online αγορές με την υπηρεσία IRIS payments;

Κάντε τις online αγορές σας με απευθείας χρέωση του λογαριασμού σας, σε 4 βήματα:

Στην οθόνη πληρωμής στο e-shop, επιλέξτε IRIS ως τρόπο πληρωμής και την Alpha Bank από τον κατάλογο των τραπεζών.

Ανακατευθύνεστε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον του του myAlpha Web ή του myAlpha Mobile και πληκτρολογείτε τους κωδικούς πρόσβασής σας (username και password ή συνδέεστε με τα βιομετρικά στοιχεία σας.

Ελέγχετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας και επιλέγετε τον λογαριασμό που θέλετε να χρεωθεί. Εμφανίζεται το μήνυμα για την επιτυχή εκτέλεση της συναλλαγής.

Εάν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε το αποδεικτικό πληρωμής σας.

Μπορώ να απενεργοποιήσω την υπηρεσία IRIS payments;

Ναι. Μπείτε στο myAlpha Mobile και ακολουθήστε τα βήματα:

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε «Προφίλ».

Στην ενότητα «Ρυθμίσεις ασφάλειας», πατήστε «Ρυθμίσεις IRIS payments».

Εντοπίστε την ενότητα «Κατάσταση υπηρεσίας» και πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Αν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών».

Η υπηρεσία λειτουργεί μεταξύ των συμμετεχόντων: Tράπεζα Πειραιώς - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank – Optima bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου - Viva Payments - Attica Bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Παγκρήτια Τράπεζα - Συνεταιριστική Τράπεζα Χανιών.