Πώς φτιάχνω IRIS στην Τράπεζα Πειραιώς: Μεταφορά χρημάτων με το τηλέφωνο

Με την υπηρεσία IRIS payments, μέσα από την εφαρμογή της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να πληρώνετε μικροέξοδα και άλλες υποχρεώσεις σας ή να δέχεστε μικροποσά από φίλους στη στιγμή, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Παράλληλα μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές οφειλών σε επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών, με το Α.Φ.Μ, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή απλά σκανάροντας το IRIS payments QR τους.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στην υπηρεσία IRIS στην Τράπεζα Πειραιώς;

Μπορείτε να εγγραφείτε, για προσωπική χρήση, έχοντας ως αναγνωριστικό στοιχείο τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και επιλέγοντας τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να δέχεστε πληρωμές:

Από το Piraeus app, από τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΙRIS payments / Διαχείριση Υπηρεσίας

Από το Piraeus e-banking, από τις ΑΓΟΡΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ > Διαχείριση IRIS payments με αριθμό κινητού ή ΑΦΜ

IRIS: Πόσα χρήματα μπορώ να στείλω ή να λάβω;

Μπορείτε να στείλετε ημερησίως έως 500€ για προσωπικές πληρωμές και έως 500€ για επαγγελματικές πληρωμές μέσω Piraeus app, ανεξαρτήτως αριθμού συναλλαγών.

Μπορείτε να λάβετε έως 500€ την ημέρα, ανεξαρτήτως αριθμού συναλλαγών, για τις προσωπικές σας εισπράξεις.

Η υπηρεσία λειτουργεί μεταξύ των συμμετεχόντων: Tράπεζα Πειραιώς - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank – Optima bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου - Viva Payments - Attica Bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Παγκρήτια Τράπεζα - Συνεταιριστική Τράπεζα Χανιών.