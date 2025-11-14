Η Σύνοδος των 27 υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «κλείδωσε» χθες (13/11) την επίσπευση της απόφασης να εφαρμοστούν έκτακτοι δασμοί, από το 2026, στις εισαγωγές μικρών πακέτων των εταιριών Temu και Shein.

Μέχρι τώρα, οι δύο αυτοί κινέζικοι κολοσσοί επωφελούνταν από νόμο απαλλαγής δασμού εισαγωγής για μικρά δέματα, δηλαδή όσα είναι αξίας κάτω των 150 ευρώ, η οποία είχε δρομολογηθεί να καταργηθεί, το 2028. Ωστόσο, τώρα η Ευρώπη κινείται με ρυθμούς «Fast Track» για την άρση της.

Ο λόγος; Δεν έχουμε παρά να αναφερθούμε σε έναν μόνο αριθμό. Το 91% των μικρών δεμάτων που εισήχθησαν στην Ευρώπη το 2024, προέρχονταν όλα από την Κίνα.

Temu - Shein: «Ανάχωμα» στην αστραπιαία εξάπλωση

Από τη μία η Temu, πλέον ένας από τους μεγάλους παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου, και η Shein, που επικεντρώνεται περισσότερο στη «γρήγορη μόδα», εκμεταλλεύονταν τα χαμηλά εργατικά κόστη της Κίνας και την απαλλαγή δασμού, για να καταλάβουν ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο αυτής της αγοράς.

Η αλλαγή «ρότας» της Ευρώπης μπορεί να επιταχύνθηκε, αλλά μετά βίας αποτελεί αυτό έκπληξη, καθώς οι εγχώριοι διανομείς και έμποροι κινδυνεύουν να χάσουν ολοκληρωτικά το μερίδιο αγοράς τους.

«Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς μετά τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι η κίνηση «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά τον θεμιτό ανταγωνισμό και την υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεών της».

Ένα εντυπωσιακό ποσό 4,6 δισεκατομμυρίων δεμάτων εισήχθη στην ΕΕ το 2024, υπενθύμισε την Πέμπτη ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις. Προειδοποίησε ότι η τάση «αυξάνεται δραματικά», προσθέτοντας ότι το 91% των μικρών δεμάτων προέρχονται από την Κίνα.

Temu - Shein: Πόσο θα κοστίζει το «χαράτσι»

Τα 27 κράτη μέλη αναμένεται να συναντηθούν ξανά τον Δεκέμβριο για να συμφωνήσουν σε ένα προσωρινό σύστημα που θα επιτρέψει την εφαρμογή των μέτρων. Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Σέφτσοβιτς, δήλωσε ότι η ΕΕ θα είναι έτοιμη να κινηθεί ήδη από το 2026.

«Ο τερματισμός της εξαίρεσης θα κλείσει μακροχρόνια κενά που έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά για την αποφυγή τελωνειακών δασμών», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη από τους υπουργούς της ΕΕ σημαίνει ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα καταβάλλονται από «το πρώτο ευρώ» σε όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ, όπως ο ΦΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Μια εισφορά 2 ευρώ για μικρά δέματα, η οποία προτάθηκε τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητείται ήδη από τα 27 κράτη μέλη.

Τα μεμονωμένα κράτη μέλη εισάγουν επίσης εθνικά μέτρα. Η Ιταλία επεξεργάζεται έναν φόρο για να υπερασπιστεί τη βιομηχανία μόδας της από ένα κύμα φθηνότερων κινεζικών παραγγελιών, τις οποίες οι εθνικοί παραγωγοί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ως προς τις τιμές.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με το μέτρο που εισάγει φόρο στα μικρά δέματα από χώρες εκτός ΕΕ, ένα φαινόμενο που καταστρέφει το λιανικό εμπόριο», δήλωσε την Πέμπτη ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Η EuroCommerce, η οποία εκπροσωπεί τους λιανοπωλητές της ΕΕ στις Βρυξέλλες, έκρουσε για πρώτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των παραγγελιών από κινεζικές πλατφόρμες τον περασμένο μήνα και κάλεσε τις ευρωπαϊκές αρχές να ενεργήσουν με συντονισμένο τρόπο.

«Μια γρήγορη, εναρμονισμένη λύση σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη, καθώς τέτοιες προτάσεις ενέχουν τον κίνδυνο κατακερματισμού και υπονόμευσης των ίσων όρων ανταγωνισμού», δήλωσε η Christel Delberghe, γενική διευθύντρια της EuroCommerce.