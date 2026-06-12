Ανησυχούν οι επιστήμονες: H Ανταρκτική έχασε κομμάτι πάγου όσο το μέγεθος της Γαλλίας

Συναγερμό, σημαίνουν οι επιστήμονες, καθώς η δυτική ακτή της Ανταρκτικής, στερείται μιας περιοχής χειμερινού θαλάσσιου πάγου στο μέγεθος της Γαλλίας, προκαλώντας ανησυχίες για τους απειλούμενους πιγκουίνους, την υπόλοιπη θαλάσσια ζωή και τα παγκόσμια επίπεδα της θάλασσας.

Ένας ειδικός δήλωσε ότι η απώλεια πάγου στη Θάλασσα Μπέλινγκσχάουζεν ήταν «καταθλιπτική» και η αδυναμία σχηματισμού πάγου θα μπορούσε να έχει εντείνει ένα κύμα καύσωνα πάνω από τη χερσόνησο της ηπείρου την περασμένη εβδομάδα, που οδήγησε σε κορύφωση των ημερήσιων θερμοκρασιών στους 15,4°C, που είναι πάνω από 20°C πάνω από τον μέσο όρο.

Είναι χειμώνας στην Ανταρκτική, όταν ο θαλάσσιος πάγος επεκτείνεται ραγδαία γύρω από την ήπειρο, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του τον Σεπτέμβριο.

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Ωστόσο, οι δορυφορικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι η Θάλασσα Μπέλινγκσχάουζεν - στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Ανταρκτικής και η οποία μέχρι τον Ιούνιο συνήθως θα ήταν καλυμμένη από πάγο - ήταν σχεδόν εντελώς απαλλαγμένη από πάγο.

Οι επιστήμονες, όπως σημειώνει ο Guardian, δήλωσαν ότι η περιοχή στερείται περίπου 650.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (250.000 τετραγωνικών μιλίων) θαλάσσιου πάγου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο μεταξύ 1991 και 2020. Αυτή είναι μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της Γαλλίας και σχεδόν 10 φορές το μέγεθος της Τασμανίας.

«Ανησυχώ. Είναι θλιβερό», δήλωσε ο Δρ. Γουίλ Χομπς, ειδικός στον θαλάσσιο πάγο της Ανταρκτικής στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας με την Αυστραλιανή Συνεργασία Προγράμματος Ανταρκτικής.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι βρισκόμαστε στον Ιούνιο και δεν υπάρχει θαλάσσιος πάγος εκεί». Είπε ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια που ο θαλάσσιος πάγος ήταν πολύ χαμηλός στην περιοχή. «Δεν νομίζω ότι θα δούμε πια θαλάσσιο πάγο εκεί. Έχει τελειώσει», είπε.

Είπε ότι η απώλεια του θαλάσσιου πάγου πιθανότατα συνδέεται με αλλαγές στον ωκεανό και οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν αν η υπερθέρμανση του πλανήτη ήταν ένας παράγοντας.