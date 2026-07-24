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Ακριώτου - Καριπίδης: Ορκίστηκαν οι νέοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ανέλαβαν τις θέσεις των Συμέων Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη, που είχαν παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες ημέρες. Η δήλωση της Ρένας Δούρου.

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Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Ιωάννης Καριπίδης, ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή (24/07) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις μαζικές παραιτήσεις από το κόμμα το τελευταίο διάστημα. 

Η μεν κα Ακριώτου αναλαμβάνει τη θέση του βουλευτή Ευβοίας Συμέων Κεδίκογλου, ο δε κ. Καριπίδης ορίστηκε βουλευτής Λαρίσης, στη θέση του Βασίλη Κόκκαλη. 

Η Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. 

Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η δήλωση Δούρου για την ορκωμοσία

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κ.Ο. του κόμματος τα δύο νέα πρόσωπα.

Σε σχετική της δήλωση επεσήμανε: 

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη. Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».

Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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