Ακριώτου - Καριπίδης: Ορκίστηκαν οι νέοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Ιωάννης Καριπίδης, ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή (24/07) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις μαζικές παραιτήσεις από το κόμμα το τελευταίο διάστημα.

Η μεν κα Ακριώτου αναλαμβάνει τη θέση του βουλευτή Ευβοίας Συμέων Κεδίκογλου, ο δε κ. Καριπίδης ορίστηκε βουλευτής Λαρίσης, στη θέση του Βασίλη Κόκκαλη.

Η Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η δήλωση Δούρου για την ορκωμοσία

Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κ.Ο. του κόμματος τα δύο νέα πρόσωπα.

Σε σχετική της δήλωση επεσήμανε:

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη. Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».

Η ορκωμοσία των νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ