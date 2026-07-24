Ακριώτου - Καριπίδης: Ορκίστηκαν οι νέοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Ιωάννης Καριπίδης, ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή (24/07) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις μαζικές παραιτήσεις από το κόμμα το τελευταίο διάστημα.
Η μεν κα Ακριώτου αναλαμβάνει τη θέση του βουλευτή Ευβοίας Συμέων Κεδίκογλου, ο δε κ. Καριπίδης ορίστηκε βουλευτής Λαρίσης, στη θέση του Βασίλη Κόκκαλη.
Η Θεοδώρα Ακριώτου είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και ο κ. Ιωάννης Καριπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.
Η δήλωση Δούρου για την ορκωμοσία
Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου καλωσόρισε στην Κ.Ο. του κόμματος τα δύο νέα πρόσωπα.
Σε σχετική της δήλωση επεσήμανε:
«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη. Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ. Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».
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