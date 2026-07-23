Τα βαριά εξοπλιστικά του ΚΥΣΕΑ, οι λεπτές ισορροπίες με Βλάχο και η απορία της Προεδρίας για τη Δούρου

Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν με τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο» με τον οποίο θα γίνει αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές.

Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Επίσης στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C390 από την Πορτογαλία, η προμήθεια συστήματος anti-drone με ηλεκτρονικά αντίμετρα, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ με ανθυποβρυχιακά συστήματα και η προμήθεια πυραύλων Hellfire για τα Απάτσι, μεταξύ πολλών άλλων.

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Ο Βλάχος και οι λεπτές ισορροπίες

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος επανήλθε χθες για πολλοστή φορά προκαλώντας την ανοχή της κυβέρνησης, καταθέτοντας εκ νέου ερώτηση για το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και ζητώντας απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, αλλά και από τον πρωθυπουργό.

Μου λένε ότι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Βλάχος είχε προαναγγείλει αυτή του την ενέργεια ενώπιον του Μητσοτάκη, επικαλούμενος ως λόγω τη μη απάντηση από τον Παπασταύρου, ο οποίος λέει ότι τον σνομπάρει. Είναι προφανές ότι στο Μαξίμου δεν αρέσει να έχουν έναν κανονικό αντάρτη στις τάξεις τους, όμως δεν πρόκειται να τον διαγράψουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Οι απορίες της Προεδρίας με τη Ρένα

Με μια ηρωική δήλωση χθες ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν θα πάει στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό, καθώς σε αυτή συμμετέχουν και…νοσταλγοί της Χούντας. Η Δούρου έστειλε επιστολή στον Τασούλα, όμως αυτή στο Προεδρικό προκάλεσε περισσότερες απορίες, αφού τις τελευταίες δεκαετίες (δηλαδή από το 2004 όταν ιδρύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πέρυσι) οι βουλευτές και η ηγεσία του κόμματος (Αλέκος Αλαβάνος, Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Κασσελάκης, Σωκράτης Φάμελλος) συμμετείχαν ανελλιπώς στην ετήσια δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο πάντως σέβονται πλήρως την απόφαση της νέας προέδρου του κόμματος και αρνούνται σθεναρά να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για όσους πολιτικούς άλλων κομμάτων υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου για πέντε χρόνια.

Μουσικές καρέκλες στον ΣΥΡΙΖΑ

Μιας και είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, απλά προσπαθήστε να παρακολουθήσετε το χάος που συμβαίνει. Χωρίς τον Φάμελλο που ανεξαρτητοποιήθηκε χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Θα προστεθούν τις επόμενες μέρες ο Γιάννης Καριπίδης στη Λάρισα που παίρνει τη θέση του Βασίλη Κόκκαλη και η Θεοδώρα Ακριώτου που παίρνει τη θέση του Συμεών Κεδίκογλου.

Θα αποχωρήσουν όμως και τυπικά η Όλγα Γεροβασίλη και κάποια στιγμή η Νίνα Κασιμάτη που φλερτάρει με το ΠΑΣΟΚ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 10, 11 αν μείνει και η Κασιμάτη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει με 11, θα είναι τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη μαζί με τον Βελόπουλο, αν έχει 10 θα είναι πέμπτη κάτω από τον Βελόπουλο και πάνω από τη ΝΙΚΗ.