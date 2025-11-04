Ανδρουλάκης: «Η παραίτηση Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ»

Ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ αποτελεί η παραίτηση του κ. Σκλήκα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και επέκρινε τον πρωθυπουργό για ακύρωση των σχετικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών που θα έλεγχαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υπογράμμισε:

«Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».

Αντιδράσεις αντιπολίτευσης μετά την αναβολή της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ

Σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση μετά την αναβολή της προγραμματισμένη συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η αναβολή αποφασίστηκε καθώς χωρίς τον επικεφαλής των ΕΛΤΑ, ο οποίος παραιτήθηκε, η συζήτηση δεν θα είχε ουσιαστικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στρέφοντας τα πυρά του στην κυβέρνηση ανέφερε ότι «Η αναβολή είναι απαράδεκτη και απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το εξιλαστήριο θύμα. Οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι αδύναμος και επικίνδυνος. Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεσα .Θα πάρουμε και άλλες ενέργειες Να ακυρωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης».

Σε έντονους τόνους σχολίασε την αναβολή και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτικού. Ο Μητσοτάκης που συνεδριάζει μυστικά αποφάσισε να ματαιώσει την συνεδρίας.

Πρέπει να σταματήσει να κρύβεται οφείλει να απολογηθεί. Γνωρίζουμε ότι είναι ο ίδιος που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Να έρθει στην βουλή και να απολογηθεί.

