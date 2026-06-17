Βαρουφάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έχει γίνει η πτώχευση και μοιράζουν τα περιουσιακά στοιχεία»

Για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και το τοπίο που δημιουργείται μίλησε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη θεωρώντας το κόμμα ήδη «ανύπαρκτο».

«Ποιος είναι ο λόγος να σταθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ, μα δεν υπάρχει, να μιλάμε για ανύπαρκτα ζητήματα;» σχολίασε αναφορικά με το πώς εξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα διάσπαση που έρχεται.

«Πέραν της θλίψης που είναι κοινή, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δύο μέρες μετά την αποχώρησή μου από το υπουργείο είχα πει ότι με αυτή τη μεταστροφή με την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο τροϊκανικό μπλοκ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται.

Έπεσα έξω στο χρονικό διάστημα που πήρε, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα διαλυθεί γιατί δεν μπορούσε να σταθεί ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό΄με πολλές συνιστώσες το οποίο είχε κοινό πρόταγμα τι;

Μου κάνει εντύπωση που κράτησε τόσο καιρό η διαδικασία αποδόμησής του. Εμείς κοιτάμε μπροστά στον Μέρα25, δεν κοιτάμε πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, έχει γίνει η πτώχευση και μοιράζουν τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν το λέω με κακεντρέχεια, οι άνθρωποι που έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μου το λένε.

Να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει τι; Ο κ. Τσίπρας ήταν αυτός που μετάλλαξε τον ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας το «ΟΧΙ», «ΝΑΙ».

Ο κ. Τσίπρας έφυγε και θεωρεί ότι έκλεισε τον κύκλο του. Η συντριπτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑίων είτε είχαν πάει είτε όχι στη Νέα Αριστερά πάνε εκεί. Όποιος συμφωνεί ότι πρέπει να επανακτήσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία δημόσια και ιδιωτικά που χαρίστηκαν στην ολιγαρχία, εδώ είμαστε με αυτό το πρόταγμα», σχολίασε ο Γιάνης Βαρουφάκης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο OPEN.

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Παράλληλα ο Γραμματέας του Μέρα25 σχολίασε και το «ο τζάμπας πέθανε» που διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

«Μας πληγώνει ένας άκρατος λαϊκισμός ο οποίος χαϊδεύει αυτιά χωρίς να πηγαίνει στην ουσία του θέματος. Οπωσδήποτε είμαστε εναντίον του να υπάρχουν χρεώσεις στους εργαζόμενους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.

Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις μια προεξαγγελία στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας μόνο και μόνο για να ακουστεί κάτι καλό χωρίς να πηγαίνεις σε βάθος, κάνεις κάτι κακό. Όλη η περιφέρεια που βασίζεται στα πανάκριβα ΚΤΕΛ; Για αυτούς δεν έχουμε άποψη; Τα τρένα που παραμένουν επίτηδες απαρχαιωμένα. Εμείς μιλάμε μόνο για πράγματα που μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε και έχουμε επεξεργαστεί εδώ και χρόνια», ανέφερε.