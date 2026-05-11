Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι πολίτες για τον πόλεμο στο Ιράν, την εξωτερική πολιτική και τις συμμαχίες

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Liberal, που διενεργήθηκε το τριήμερο 6 έως 8 Μαΐου σε δείγμα 1.000 νοικοκυριών, αποτυπώνει την εικόνα μιας κοινωνίας που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναζητώντας ταυτόχρονα σταθερότητα στις εθνικές στρατηγικές επιλογές.

Το «ισχυρό χαρτί» της εξωτερικής πολιτικής

Σε μια συγκυρία όπου η εσωτερική επικαιρότητα συχνά κυριαρχείται από την γκρίνια, η εξωτερική και αμυντική πολιτική αναδεικνύεται στο πλέον ανθεκτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης.

Το 46,5% των πολιτών αξιολογεί θετικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς, μια επίδοση που ξεπερνά κατά πολύ τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη συναίνεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, πέρα από το 76,8% των ψηφοφόρων της ΝΔ, η κυβέρνηση βρίσκει απήχηση και στο 51,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η κριτική παραμένει έντονη στα ακροατήρια του ΣΥΡΙΖΑ (17,5%), του ΚΚΕ (10,7%) και της Ελληνικής Λύσης (27,5%).

Συμμαχίες που «θωρακίζουν» τη χώρα

Η στρατηγική των διεθνών συμπράξεων φαίνεται να πείθει την πλειοψηφία των Ελλήνων ως η μόνη αποτελεσματική ασπίδα. Η συμμαχία Ελλάδας - Γαλλίας θεωρείται η πιο επιτυχημένη, με το 65,5% να πιστεύει ότι θωρακίζει τη χώρα.

Διαβάστε ακόμα: Πόθεν Έσχες: Ποιοι πολιτικοί «τίναξαν την μπάνκα» με πωλήσεις εκατομμυρίων – Η ακτινογραφία των νέων δηλώσεων

Η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ αποτιμάται θετικά από το 53,5%, ενώ η τριμερής συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ συγκεντρώνει το 55,7% των θετικών γνωμών. Το 56,5% των ερωτηθέντων στηρίζει τα εξοπλιστικά προγράμματα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος.

Παρά τη σαφή στροφή προς τη Δύση, ένα 27,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα ένιωθε πιο ασφαλές αν η χώρα διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία ή την Κίνα, αν και το 50% επιμένει ότι οι σημερινές συμμαχίες είναι οι καταλληλότερες.

Η απειλή της Μέσης Ανατολής και ο φόβος για την οικονομία

Η ανησυχία για τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι σχεδόν καθολική. Το 83,4% των πολιτών δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ανήσυχο για τον πόλεμο στο Ιράν και τις διεθνείς αναταράξεις. Οι πολίτες δεν βλέπουν τη σύγκρουση ως κάτι μακρινό: το 68,4% εκτιμά ότι η κρίση θα επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα, κυρίως μέσω:

Της Οικονομίας (80,4%), που αποτελεί τη νούμερο ένα πηγή άγχους.

Της Ενέργειας (50,7%), λόγω του φόβου για νέες αυξήσεις στις τιμές.

Των Μεταναστευτικών ροών (22,6%).

Ως βαθύτερες αιτίες αυτών των εντάσεων, οι Έλληνες «δείχνουν» τα γεωπολιτικά συμφέροντα (38,6%) και τους ενεργειακούς πόρους (31,1%), υποβαθμίζοντας παράγοντες όπως οι θρησκευτικές διαφορές.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής του εργοστασίου

Η «ακτινογραφία» των ηγετών και ο ρόλος της Τουρκίας

Στο πεδίο της δημοφιλίας των ξένων ηγετών, ο Εμανουέλ Μακρόν παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής για την ελληνική κοινή γνώμη με 54,3%. Ακολουθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν με 34%, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ (19,7%) και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου (19,3%) βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση των χωρών: Η Κίνα (43,4%) και η Ρωσία (33,6%) κρίνονται θετικότερα για τον διεθνή τους ρόλο σε σχέση με την ΕΕ (31,8%) ή τις ΗΠΑ (24,5%), υποδηλώνοντας μια πολυπλοκότητα στον τρόπο που οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την παγκόσμια ισχύ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η κοινή γνώμη παραμένει σε εγρήγορση. Το 38,8% θεωρεί ότι οι συμμαχίες της Ελλάδας προκαλούν εκνευρισμό στην Άγκυρα (όπως δείχνουν οι δηλώσεις Φιντάν), ενώ η πλειοψηφία των πολιτών (πάνω από 7 στους 10) εκτιμά ότι η Τουρκία «φοβάται» το Ισραήλ, γεγονός που επηρεάζει τις ισορροπίες στην περιοχή μας.