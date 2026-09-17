Ενεργειακός «χειμώνας» προ των πυλών: Το σχέδιο της κυβέρνησης και το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ

Με όλα τα στοιχεία να εντείνουν την ανησυχία για ενεργειακή «βαρυχειμωνιά» η κυβέρνηση προετοιμάζει τα «όπλα» της για να ενισχύσει το δίχτυ ασφαλείας νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μετά την κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός εξερχόμενος χθες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ έδωσε το στίγμα με τη φράση «πάντα κρατάμε εφεδρείες. Γι’ αυτούς που λέγανε δωσ’ τα όλα».

Η κυβέρνηση διατηρεί ένα «μαξιλάρι» πέριξ των 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποφασιστεί πώς θα αξιοποιηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου οπότε και λήγει η επιδότηση για το ντίζελ κίνησης στην αντλία, ενώ θα πλησιάζει η 15η Οκτωβρίου για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας εξετάστηκαν η πορεία των διεθνών τιμών, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξή του και εναλλακτικά σενάρια μέτρων για την απορρόφηση του υψηλού κόστους ενέργειας.

Πέραν των μέτρων που εξετάζονται πάντως προς ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο, εφόσον το ανοδικό ράλι των τιμών διατηρηθεί ή χειροτερέψει, τότε η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξουν και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για να βάλουν «φρένο» στην ανηφόρα. Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και το αυριανό Eurogroup, όπου θα διερευνηθούν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων της ευρωζώνης έναντι του ενεργειακού ντόμινο.

Η τελευταία δημοσκόπηση

Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως συγκρατούν από τη χθεσινή δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ την επικράτηση του Πρωθυπουργού και της ΝΔ ως προς τον ρεαλισμό και τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που παρουσίασε στη ΔΕΘ, καθώς και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των συνεπειών της.

Για το Μέγαρο Μαξίμου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων αναδεικνύουν τη σύγκριση που έκανε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή μεταξύ της «αξιοπιστίας» της ΝΔ και της πολιτικής που αποδεικνύει εμπράκτως το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» και των «αντιφάσεων» των πολιτικών της αντιπάλων.

Διαβάστε ακόμη: Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Η σταθερή διαφορά ΝΔ - Τσίπρα - Η εκτίμηση για τον αριθμό των κομμάτων στη Βουλή

«Από τη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030, με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ. Από την άλλη, μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων, με δύο όψεις: τη δική σας, κ. Ανδρουλάκη, στη λογική του “πάρε κόσμε”. Και μια δεύτερη όψη (σ.σ. Α. Τσίπρας). Αυτή που παλιά λεγόταν “αυταπάτη”, επιστρέφει σήμερα ως απάτη», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το δίλημμα της κάλπης «ελπίδα ή περιπέτεια».

Από το βήμα του ΣΕΛΠΕ ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της ΝΔ να πατήσουν «γκάζι» και όχι «φρένο» στο δρόμο προς τις εκλογές, αλλά και προς τους πολίτες ότι η παράταξη της ΝΔ και ο ίδιος δεν θα τους αντιμετωπίσουν ποτέ ως δεδομένους.

«Πρέπει να σεβόμαστε τους πολίτες και να καταλαβαίνουμε τις πραγματικές τους ανάγκες και να μην τους αντιμετωπίζουμε με υπεροψία ή να τους θεωρούμε δεδομένους», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως: «δεν μπορούμε να θεωρούμε τους πολίτες δεδομένους και να θεωρούμε a priori τους εαυτούς μας αναντικατάστατους, διότι πάντα, όπως και στο λιανεμπόριο και στην πολιτική, υπάρχουν επιλογές».