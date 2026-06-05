Ο νέος γραμματέας της ΝΔ που ήταν φαβορί, ο μίνι ανασχηματισμός και τα όργανα του κόμματος Τσίπρα

Η θέση του γραμματέα ενός κόμματος δεν είναι διεκπεραιωτική όπως κάποιοι πιστεύουν, ιδίως σε έντονη προεκλογική περίοδο. Γι’ αυτό και ο Μητσοτάκης δεν ήθελε να πάρει μία συμβατική απόφαση για τον γραμματέα της Ν.Δ. που θα τρέξει επί της ουσίας την εκλογική μάχη και δεν συμβιβάστηκε με κάποιες πρώτες επιλογές βουλευτών που είχε διαθέσιμες. Γι’ αυτό και άρχισε να κοιτάζει προς το υπουργικό του συμβούλιο, όπου υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις νεότερων στελεχών, με μετρήσιμο έργο και θετικό πέρασμα στους Νεοδημοκράτες. Μία τέτοια μαθαίνω ήταν εξαρχής ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών που ανέλαβε μετά τα συλλαλητήρια των Τεμπών να ανατάξει τον σιδηρόδρομο και τις δημόσιες συγκοινωνίες, με μετρήσιμο έργο. Γι' αυτό και έγινε η επιλογή του στη νέα θέση του γραμματέα της ΝΔ.

Μεϊμαράκης ή Ζαγορίτης;

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ένα ρίσκο και μια ευκαιρία. Για τον Κυρανάκη έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πολύ βαθιά σχέση στον κομματικό μηχανισμό που θα του είναι χρήσιμη με το βλέμμα στο μέλλον. Ενέχει βεβαίως και το ρίσκο, καθώς θα πρέπει να εστιάσει στην κομματική μάχη, πέρα από τη μάχη για το σταυρό που δίνει ο ίδιος στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ιστορικά δύο γραμματείς της Ν.Δ. έδωσαν τη μάχη του σταυρού σε αυτή τη δύσκολη περιφέρεια, τότε ήταν βέβαια ενιαία η Β’ Αθηνών: ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το 2004 και ο Λευτέρης Ζαγορίτης το 2007 και το 2009. Ο Μεϊμαράκης εξελέγη και σε πολύ καλή σειρά στην Β' Αθηνών, ο Ζαγορίτης όμως το 2009 δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής καθώς η ΝΔ έχασε. Ο Κυρανάκης φαντάζομαι ελπίζει ότι θα έχει την τύχη του πρώτου.

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Μίνι-ανασχηματισμός

Με αυτό το δεδομένο οι εξελίξεις θα τρέξουν από την επόμενη εβδομάδα με το βλέμμα και σε έναν μίνι ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Ο Κυρανάκης θα πρέπει να αντικατασταθεί στο χαρτοφυλάκιο των μεταφορών, όπου έχει δρομολογήσει μία σειρά από ενέργειες με φόντο και το ταμείο ανάκαμψης, ενώ σίγουρα πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης στη θέση του υφυπουργού περιβάλλοντος αντί του Νίκου Ταγαρά που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Επίσης στην κυβέρνηση αναμένεται να μπει ο Τάσος Χατζηβασιλείου σε θέση υφυπουργού Εξωτερικών.

Ο Σταμάτης και η Κόρινθος

Καθώς οι εκλογές πλησιάζουν οι βουλευτές επικρατείας της Ν.Δ. καλούνται να πάρουν την απόφαση αν θα είναι υποψήφιοι με σταυρό ή δεν θα είναι καθόλου υποψήφιοι. Ένας από αυτούς ο Γιώργος Σταμάτης μαθαίνω ότι προσανατολίζεται στην Κόρινθο, απ’ όπου και έλκει την καταγωγή του. Εκεί πρόσφατα άνοιξε και ένα σημαντικό κενό μετά την εκδημία του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Εκεί εκλέγονται ήδη ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη και ο Κώστας Κόλλιας που παίρνει τη θέση του Ταγαρά στη Βουλή.

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Το κόμμα Τσίπρα αποκτά όργανα

Εβδομάδα εξελίξεων θα είναι η επόμενη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη, η οποία θα αποκτήσει όργανα. Χρονικά, όπως καταλαβαίνω, οι ανακοινώσεις θα γίνουν προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και αναμένονται δύο ειδών όργανα, ενα λίγο πιο μικρό και ένα λίγο πιο διευρυμένο. Πάντως, κάτι του τύπου Κεντρική Επιτροπή μην περιμένετε, αυτή θα προκύψει μετά από συνέδριο που όμως είναι δεδομένο ότι θα γίνει μετά τις εκλογές, διότι ο Αλέξης δεν θέλει να επαναφέρει τις παθογένειες του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Ο πυρήνας των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τα όργανα θα προέρχεται από τις 300 υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο.