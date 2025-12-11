Με ονομαστική ψηφοφορία έκλεισε η επεισοδιακή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αποστολή των σημερινών πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επικράτηση της πρότασης της πλειοψηφίας, σε αντίθεση με την πρόταση για σύλληψη και αυτόφωρη παραπομπή του κ. Ξυλούρη, που είχε προτείνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζονται οι συζητήσεις για την παράταση των εργασιών της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να τεθεί είτε σήμερα είτε στο άμεσο μέλλον και το θέμα της ενδεχόμενης παραπομπής της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Νικολακόπουλος, τόνισε ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προέβη σε συχνές διακοπές κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του κ. Ξυλούρη.

Η Κωνσταντοπούλου ζητά σύλληψη του «Φραπέ»

Τη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη με την αυτόφωρη διαδικασία ζήτησε νωρίτερα η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως υποστήριξε, η επίκληση του «δικαιώματος της σιωπής» από έναν μάρτυρα που δεν έχει χαρακτηριστεί ύποπτος μπορεί να συνιστά αδίκημα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο κ. Ξυλούρης επανερχόταν συχνά στο δικαίωμα της σιωπής, ενώ δέχθηκε ερωτήσεις για τις σχέσεις του με πολιτικά πρόσωπα, καθώς και για την οικονομική δυνατότητα του γιου του να αγοράσει αυτοκίνητο Porsche.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στη Βουλή μετά την ατάκα Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν»

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης, η συνεδρίαση της Επιτροπής διακόπηκε προσωρινά. Όταν η διαδικασία επαναληφθεί, τα μέλη της θα αποφασίσουν εάν θα κάνουν δεκτό το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου για τη σύλληψη του μάρτυρα.

Διαβάστε ακόμα: Ξυλούρης στην Εξεταστική: «Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη» - Οι ειρωνείες και το δικαίωμα της... σιωπής

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγήθηκε ένταση, καθώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέσμευσε τον κ. Ξυλούρη μετά το πέρας της εξέτασης. Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα και ζήτησε να επιστρέψει ο μάρτυρας στην αίθουσα, ώστε η Επιτροπή να αποφασίσει επί του αιτήματος. Τελικά, ο κ. Ξυλούρης επανήλθε και η διαδικασία συνεχίζεται μετά από προσωρινή διακοπή.

Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο Ξυλούρης της είπε «θα σου στρίψω το λαρύγγι»

Έντονο κλίμα επικράτησε στη Βουλή σήμερα (11/12) κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάσεις υπήρξαν κατά τη διάρκεια εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και βουλευτές άλλων κομμάτων.

Επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη με την αυτόφωρη διαδικασία. Όπως υποστήριξε, η επίκληση του «δικαιώματος της σιωπής» από έναν μάρτυρα που δεν έχει χαρακτηριστεί ύποπτος μπορεί να συνιστά αδίκημα.

Η ένταση κορυφώθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο μάρτυρας της σημερινής Εξεταστικής Επιτροπής, Γιώργος Ξυλούρης, την απείλησε κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης διακοπής της συνεδρίασης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι «Ο κύριος Ξυλούρης ούρλιαζε και έλεγε πως "θα τη σκοτώσω και θα της στρίψω το λαρύγγι". Διατύπωσε απειλές δολοφονίας εις βάρος μου, όπως μου μεταφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες. Όταν διακόψατε τη συνεδρίαση, του τα επεσήμανα παρουσία δημοσιογράφων, ενώ εκείνος βρισκόταν υπό την προστασία των αστυνομικών της Βουλής».

Διαβάστε ακόμα: Δίχως τέλος οι εντάσεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κωνσταντοπούλου ζητά σύλληψη του «Φραπέ»

Απευθυνόμενη στους βουλευτές της ΝΔ – μέλη της Επιτροπής, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικό αρχηγό ότι θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι. Υποθάλπετε εγκληματία, κύριε Νικολακόπουλε. Καλώ τους εισαγγελείς να παρέμβουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, δήλωσε ότι «Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρόκειται για ποινικό αδίκημα, όχι μόνο καταδικαστέο».

«Δεν με λένε Φραπέ αλλά Τζίτζη»

Επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής» ο Γιώργος Ξυλούρης, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα (γνωστός ως «Φραπές»), δεν απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που του έθεσαν βουλευτές- μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί σε ορισμένα ζητήματα.

Ο κ. Ξυλούρης διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευτέρη Ζερβό, αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο της υπουργικής θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ υποστήριξε ότι πολλές από τις συνομιλίες του που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις επισυνδέσεις, δεν είναι αληθινές και ανέφερε ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σε ερώτηση αρχικά του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, αν είναι κουμπάροι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει ενώ για το ποιες είναι οι σχέσεις του με τον πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρο Αντωνακόπουλο ανέφερε ότι καθόλου δεν τον ξέρει.

«Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία αυτή και να αυτοενοχοποιηθώ για πράγματα που δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω, θέλω να το καταλάβατε. Το τι ξέρω ή δεν ξέρω, τι συμβαίνει, θα το καταθέσω στον δικαστή ή στον εισαγγελέα όταν με καλέσουν μαζί με όλα τα στοιχεία», σημείωσε.

Είστε αθώος κ. Ξυλούρη; ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Διαβάστε ακόμα: Τι είναι το «δικαίωμα σιωπής» που επικαλέστηκε ο Φραπές: Ποιος και πότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει

«Είμαι αθώος και θα αποδειχθεί», απάντησε, ενώ στην επισήμανση του κ. Κόκκαλη ότι θα μπορούσε και στην Εξεταστική να καταθέσει στοιχεία που τον αθωώνουν, ο μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εδώ με έχετε 6 μήνες πεθαμένο, με καταζητείτε, με κρεμάτε σαν εγκληματία εμένα και την οικογένεια μου και σήμερα θα ανακαλέσετε;».

Καταφατικά απάντησε σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Παρασκευής Τυχεροπούλου ή άλλων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη δέσμευση των πληρωμών του ή για τις καταγγελίες που έγιναν στο πρόσωπο του.

Ένταση με την Κωνσταντοπούλου

Κατά την εξέταση του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώθηκαν έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις και συχνές αναφορές στο «δικαίωμα σιωπής», το οποίο ο μάρτυρας επικαλούνταν επανειλημμένα.

Κωνσταντοπούλου: Πότε λήφθηκε η φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;

Ξυλούρης: Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.

Κωνσταντοπούλου: Άρα είναι επιλήψιμο αυτό το τραπέζι. Είναι κάτι βρώμικο.

Ξυλούρης: Είναι του 2017 αυτό το τραπέζι και σας το έχει εξηγήσει ο Στρατάκης.

Κωνσταντοπούλου: Μόλις έγινε αρχηγός της ΝΔ ο Μητσοτάκης. Πότε τον γνωρίσατε τον Μητσοτάκη;

Ξυλούρης: Αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το τραπέζι.

Κωνσταντοπούλου: Μπερδεύει τα πράγματα η αδελφή του, η Ντόρα, για την κουμπαριά σας. Και επειδή θα σας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα, εσείς θυμάστε ποια είναι η κουμπαριά;

Ξυλούρης: Εμένα θα πετάξουν; Γιατί;

Κωνσταντοπούλου: Εσάς θα πετάξουν. Σας εμφανίζουν ως Πασόκο.

Ξυλούρης: Γιατί ξέρουν τι είμαι εγώ; Τέλος πάντων.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ξέρετε τι είστε ούτε εσείς;

Ξυλούρης: Όχι.

Κωνσταντοπούλου: Επικαλείστε το δικαίωμα σιωπής αλλά αυτό που κάνετε είναι όρκος σιωπής. Ομερτά. Αυτοενεχοποιείτε και σας προειδοποιώ.

Ξυλούρης: Να είστε καλά.

Κωνσταντοπούλου: Ήταν πρωτοπαλίκαρο της Ντόρας ο Αυγενάκης;

Ξυλούρης: Δεν το ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε κομματάρχης της ΝΔ;

Ξυλούρης: Όχι.

Κωνσταντοπούλου: Α, δεν είστε;

Ξυλούρης: Δεν είμαι.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι δικηγόρος με εμπειρία στα θέματα διαφθοράς και μαφιόζων. Πώς γνωρίζατε τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πριν αυτές γίνουν γνωστές;

Ξυλούρης: Δεν το γνώριζα.

Κωνσταντοπούλου: Τα παλικάρια, Γιώργη Ξυλούρη, δεν λένε ότι δεν γνωρίζουν. Λέτε στους διαλόγους ότι θα την “ξεκωλώσετε”.

Ξυλούρης: Δικαίωμα σιωπής.

Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι παραδέχεστε το περιεχόμενο του διαλόγου. Ποιος σας είπε για τον έλεγχο; Απαντήστε κύριε Ξυλούρη. Απαντήστε.

Ξυλούρης: Δεν ήξερα ότι ερευνά ο εισαγγελέας, ούτε είναι δική μου η συνομιλία.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν δική σας η συνομιλία; Αυτό απαντάτε;

Ξυλούρης: Ναι. (βγάζει ένα χαρτί από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του)

Κωνσταντοπούλου: Μην κοιτάτε το κινητό σας.

Ξυλούρης: Δεν είναι το κινητό μου.

Κωνσταντοπούλου: Τι χαρτί είναι αυτό; Ποιος σας το έδωσε; Καταθέστε το.

Ξυλούρης: Είναι δικό μου· τι θα μου κάνετε; Σωματική έρευνα;

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ότι “θα τους ξεκωλώσετε”, ότι “θα τους γ@@@@ε” και τώρα επικαλείστε τη σιωπή.

(Ο πρόεδρος ζητά να διαγραφούν οι φράσεις από τα πρακτικά.)

Κωνσταντοπούλου: Τους καλύπτετε, τους υποθάλπετε!

Ερωτήσεις για την Porsche του γιου του

Κωνσταντοπούλου: Ο γιος σου πού βρήκε τα χρήματα να πάρει την Porsche;

Ξυλούρης: Δείτε τα πόθεν έσχες.

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε;

Ξυλούρης: Τι είσαι; Λογιστής;

Κωνσταντοπούλου: Τι δουλειά κάνει;

Ξυλούρης: Δεν ξέρω.

Κωνσταντοπούλου: Εμένα να μου μιλάς στον ενικό. Και μη με απειλείς. Οι αγρότες πεινάνε και εσείς κυκλοφορείτε με Porsche.

Ξυλούρης: Συγγνώμη για τον ενικό.

Κωνσταντοπούλου: Ακούς, Γιώργη Ξυλούρη; Είστε κομματικά στελέχη και τρώτε με χρυσά κουτάλια; Πόσο την αγόρασε την Porsche και πότε;

Ξυλούρης: Το 2019.

Κωνσταντοπούλου: Α, στην κρίση, όταν όλοι πεινούσαν.

Ξυλούρης: Το μοντέλο είναι. Το 2021 την αγόρασε.

Κωνσταντοπούλου: Α, στην πανδημία. Και κυκλοφορείτε στο χωριό με Porsche. Πόσο;

Ξυλούρης: 47.000 ευρώ.

Κωνσταντοπούλου: Πού τα βρήκε τα χρήματα; Τι δουλειά κάνει;

Ξυλούρης: Οικονομολόγος είναι, 25 χρονών κοπέλι. Πατέρας του είμαι· δεν είναι άπορος.

Ξυλούρης: Δεν με φωνάζουν “Φραπέ”. Το παρατσούκλι μου είναι “Τζιτζής”.

«Έχω κινηθεί νομικά εναντίον της Τυχεροπούλου»

«Σε αυτό θα απαντήσω. Και για την κυρία Τυχεροπούλου έχω κινηθεί νομικά και για τις πληρωμές μας από το 2022...»

«Η κυρία Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι 5 ΑΦΜ συγγενικών σας προσώπων είχαν ελεγχθεί και υπήρχαν ευρήματα που οδήγησαν στη δέσμευση τους…» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης χωρίς να πάρει απάντηση, όπως και στο ερώτημα αν ζήτησε ποτέ την αποδέσμευσή τους.

«Η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε ότι έδωσε η ίδια εντολή για την πληρωμή σας… υπάρχει μία κατάθεση…» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει τον φάκελο της για τις καταγγελίες και όλα αυτά … να πάτε να τον ψάξετε να τα βρείτε από εκεί… Έχω κινηθεί νομικά κατά της κυρίας Τυχεροπούλου», ανταπάντησε ο κ. Ξυλούρης ενώ δεν απάντησε στις ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, αν είχε πιο συχνές επισκέψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Λευτέρη Αυγενάκη, αν έχει κερδίσει ποτέ τζόκερ ή λαχείο ή αν έχει ζητήσει ποτέ αποδέσμευση των λογαριασμών του από οποιονδήποτε.

Στις ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για απειλές που φέρεται -μέσα από τις επισυνδέσεις- να εκτοξεύει προκειμένου να ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ του, ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε «δικαίωμα σιωπής» και την ίδια στάση κράτησε και στην αναφορά της ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 ακούγεται να μιλάει για λαδώματα….

«Έχω εδώ καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις οποίες προκύπτει ότι μέλη της οικογένειας σας δηλώνουν ιδιόκτητες εκτάσεις στη Χίο, και γενικότερα από το δικό σας ΚΥΔ, βλέπω πολλές εκτάσεις και σε άλλες ενότητες, στη Μύκονο, στην Ικαρία, στη Πάρο, στη Τήνο. Πείτε μας αν εσείς ή μέλη της οικογένειας σας ταξίδευαν για να φροντίζετε αυτά τα χωράφια εκτός Κρήτης» ρώτησε η κυρία Αποστολάκη.

«Ούτε ταξίδευα… ούτε μέλη της οικογένειας μου… ούτε υπάρχουν δηλωμένα χωράφια σε αυτά τα νησιά… οι δημοσιογράφοι τα γράφουνε…» σχολίασε.

«Έχετε εκκρεμότητες με την Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος; υπήρξαν πληροφορίες για εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τις οικονομικές καταστάσεις σας… από την άλλη ο κ. Βουρλιώτης διαπιστώνει πολλά αυτοκίνητα, πολυτελή, αλλά και πολλά εκατομμύρια και παράλειψη της οφειλής σας να καταθέσετε δήλωση πόθεν έσχες… τι συμβαίνει;» ρωτήθηκε από την κυρία Αποστολάκη.

«…Είπα ότι ήταν λάθος μου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2013 ήμασταν υποχρεωμένοι, μετά δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να την κάνουμε και το 2021, που έπρεπε ήταν δικό μου λάθος - το έχω όμως τακτοποιήσει, δεν υφίσταται πια αυτό. Αν μπορείτε να μου δώσετε στοιχεία…».

Μ.Αποστολάκη: «Γι αυτά τα εκατομμύρια…»

Διαβάστε ακόμα: Παύλος Μαρινάκης για αγρότες: «Διάλογος δεν σημαίνει ασυδοσία ούτε ταλαιπωρία της κοινωνίας»

«Δώστε μου στοιχεία της έκθεσης να την διαβάσω να δω τι λέει …να απαντήσω… γιατί ακούω για εκατομμύρια στον λογαριασμό μου, δυόμισι εκατ. εκεί δυόμισι αλλού και δυόμισι δεν βλέπω. Υπάρχει έκθεση να τη διαβάσω…;» αντέδρασε ο κ. Ξυλούρης.

«Σε πολλές συνεντεύξεις σας αναφέρεστε συνεχώς στις σχέσεις σας με το κόμμα της Δεξιάς… απαιτείτε στις συνομιλίες σας να πάτε στο γραφείο του πρωθυπουργού και να βάλετε τάξη…» συνέχισε η κυρία Αποστολάκη.

«‘Έχετε κάποιο στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά;»

«‘Έχετε κάποιο στοιχείο ότι είμαι στη Δεξιά; Ρωτώ εσάς για να σταματήσει αυτή η παράσταση. Το πού ανήκω εγώ ξέρω- εγώ και μόνο εγώ…», ανέφερε ο κ. Ξυλούρης.

Σε άλλη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, διέψευσε κατηγορηματικά ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Ζερβό, τονίζοντας ότι «και αν υπάρχει συνομιλία που φέρεται να μιλάω εγώ, είναι ψεύτικη». «Ποτέ δεν μίλησα με τον κ. Ζερβό. Δεν μιλάμε με τον κ. Ζερβό. Ποτέ…» επέμεινε.

«Ό,τι σας διαβάζω είναι αμάχητο τεκμήριο… τότε μιλούσατε», ανέφερε η κυρία Αποστολάκη.

«Ποτέ δεν μίλησα και η συνομιλία με τον κ. Ζερβό όπως και άλλες είναι ψεύτικες…», απάντησε ο κ. Ξυλούρης.

Το «δικαίωμα σιωπής» επικαλέστηκε και στις ερωτήσεις του εισηγητή τού ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, αν είναι δεσμευμένοι σήμερα κάποιοι λογαριασμοί του, ενώ στην αναφορά του κ. Κόκκαλη ότι αφού θέλει να αποκαταστήσει το όνομα του μπορεί να το κάνει μιλώντας και στα μέλη της Εξεταστικής, υπογράμμισε ότι θα μιλήσει «εκεί που πρέπει, στη Δικαιοσύνη», προσθέτοντας ότι «δεν θα παρασυρθώ σε θολά νερά».

Ταυτόχρονα επανέλαβε ότι με τον κ. Ζερβό ποτέ δεν μίλησε ο ίδιος μαζί του. Όπως είπε, έδωσε το κινητό του, σε κάποιον που του το ζήτησε από την παρέα που ήταν, αυτός το χρησιμοποίησε και μίλησε με τον κ. Ζερβό χωρίς να γνωρίζει ότι μεταξύ τους δεν μιλιόντουσαν.

Τέλος ο κ. Ξυλούρης ανέφερε ότι το ίδιο ζωικό κεφάλαιο δηλώνει από το 2004 τονίζοντας: 1.800 ζώα πάνω-κάτω και το 2019 και το 2020 και όλα τα χρόνια και όλα είναι δηλωμένα στις Κάτω Στέρνες στην Κρήτη.