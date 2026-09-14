Γεωργιάδης: «Νέο app για τα ιδιωτικά ιατρεία και μπλόκο σε διαφημίσεις» - Πώς θα λειτουργεί

Νέες δηλώσεις για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος προανήγγειλε ένα νέο πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας (longevity), αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός εξήγησε πως θα ψηφιστεί νέος νόμος ο οποίος θα προβλέπει πως κάθε ιατρείο πρέπει να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του για να ενημερώνεται «τι άδεια έχει και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε πως θα απαγορευτούν οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο για υπηρεσίες όπως οι προαναφερόμενες.

«Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείται. Θα απαγορευτούν όλα» δήλωσε, ειδικότερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) τού είχαν ζητήσει την έναρξη αυτής της συζήτησης πριν από το περιστατικό θανάτου του τραγουδιστή, για τον οποίο έχουν συλληφθεί οι δύο ιδιώτες γιατροί.

Τι είπε για τον θάνατο Μαζωνάκη και την πλασμαφαίρεση

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επαναλαμβάνοντας πως ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες πράξεις είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής.

«Το "clinic" το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο» ανέφερε.

Όπως είπε, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονταν από την άδειά του. Τόνισε, δε, πως «έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των ασθενών».

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή» είπε, προσθέτοντας ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται».

Συνεδρίαση για τη δημιουργία αρμόδιας επιτροπής

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε πως ο ΙΣΑ είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, τρεις φορές.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να μην εντοπίστηκε ο εξοπλισμός κατά τους ελέγχους, σχολίασε: «Μα ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε έλεγχο».

Όσον αφορά στον τραγουδιστή, είπε πως «ο άνθρωπος έφυγε από ανακοπή», αλλά συμπλήρωσε πως αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, με την περαιτέρω διερεύνηση να είναι πλέον στα χέρια των αρμόδιων ιατροδικαστικών και δικαστικών αρχών.

Προανήγγειλε, τέλος, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής. Η επιτροπή, όπως είπε, θα κληθεί να προτείνει ένα «πολύ δομημένο θεσμικό πλαίσιο» για τις υπηρεσίες longevity.