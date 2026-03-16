Η λύση για το βιομηχανικό ρεύμα, το άκυρο Μητσοτάκη στο ταξίδι στην Αυστραλία και ο Τσίπρας που θα περιμένει

Σε υψηλές ταχύτητες κινείται αυτή την περίοδο το υπουργείο Ανάπτυξης και ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση των μέτρων κατά της αισχροκέρδειας, τα οποία είχαν ως πυρήνα την εισήγηση του κ. Θεοδωρικάκου, σήμερα το απόγευμα το υπουργείο διοργανώνει εκδήλωση, όπου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κατά πληροφορίες παρόντες θα είναι, μεταξύ άλλων, ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και αρκετοί άλλοι. Μια εκδήλωση που βεβαίως έχει προστιθέμενη αξία και ενδιαφέρον, λόγω της χρονικής συγκυρίας και της ανθρωπογεωγραφίας.

Το «άκυρο» στην Αυστραλία

Ο Μητσοτάκης σχεδίαζε εδώ και μήνες ένα μεγάλο ταξίδι στην Αυστραλία ανήμερα της 25ης Μαρτίου, σε άμεση συνεννόηση και με την τοπική Αρχιεπισκοπή. Λόγω του πολέμου όμως και της μεγάλης αναταραχής, αλλά και τις ανασφάλειας που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, το ταξίδι αυτό δεν θα γίνει και θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί. Τώρα πόσο εύκολο θα είναι να γίνει ένα ταξίδι διάρκειας μίας εβδομάδας σε μία τόσο απομακρυσμένη περιοχή, όσο θα έχουν σφίξει τα εκλογικά λουριά, δεν το ξέρω, αλλά οι ομογενείς τον περιμένουν.

Στον κουβά οι σκέψεις για φθινόπωρο

Όσοι ξέρουν τον Μητσοτάκη αναγνωρίζουν ότι ο ίδιος δεν αλλάζει απόψεις. Ρώτησα κορυφαίο κυβερνητικό για το εάν υπάρχουν σκέψεις εκλογών το φθινόπωρο και γέλασε. «Ούτε που το συζητάμε μαζί του» μου απάντησε. Θεωρεί ότι εάν παίξει το παιχνίδι των πρόωρων εκλογών θα θολώσει το μήνυμα του απόλυτα συνεπή πολιτικού που τηρεί απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις του. Άσε που στην τελευταία ΔΕΘ, αυτή του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, αναμένονται μια σειρά μέτρων και φοροαπαλλαγών που θα κλείσουν τον κύκλο των υποσχέσεων. «Η ΝΔ θα πάει σε εκλογές με τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ», μου είπε ο ίδιος υπουργός, τοποθετώντας τις κάλπες τον Απρίλιο του χρόνου.

Η λύση για το βιομηχανικό ρεύμα

Άκουσα τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Ν.Δ. στη Λάρισα να λέει ότι σύντομα θα έρθει και μία ρύθμιση για το κόστος του βιομηχανικού ρεύματος. Παρότι καταλαβαίνω ότι η όποια λύση θα απέχει από αυτό που θέλουν και ζητούν εδώ και μήνες οι βιομήχανοι, μαθαίνω ότι σήμερα και αύριο στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος θα κάνουν την τελική διαπραγμάτευση για το πακέτο με την Κομισιόν. Η λύση θεωρείται σχεδόν διαμορφωμένη, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως είναι γνωστό σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το περιμένουν κι οι βιομήχανοι

Η ρύθμιση δεν είναι ένα μέτρο σαν όλα τα άλλα. Η βιομηχανική τάξη της χώρας το θεωρεί ζήτημα ύψιστης σημασίας, αφού επηρεάζει απόλυτα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Σχετικές επισημάνσεις έκανε την προηγούμενη Πέμπτη από το βήμα του συνεδρίου της Καθημερινής ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επισημαίνοντας πως «εάν οι ανταγωνιστές μας πλήρωναν το ίδιο ακριβώς κόστος για την ενέργεια που καταναλώνουν δεν θα μας πείραζε». Και είναι ζήτημα που αφορά όλους όσοι παράγουν εξαγώγιμα προϊόντα στην Ελλάδα.

Ο Τσίπρας περιμένει

Έχω γίνει κουραστικός να υπενθυμίζω ότι από αυτήν εδώ τη στήλη έχουμε εδώ και καιρό γράψει ότι η κίνηση Τσίπρα θα αργήσει. Μπορεί τόσο που αρκετοί θα αμφιβάλλουν τις προθέσεις του. Ο ίδιος όμως προχωράει με αργά και σταθερά βήματα αφήνοντας όλους τους άλλους να εκτίθενται. Η βιασύνη άλλωστε της Καρυστιανού της κόστισε αρκετά στη δημοφιλία της αφού αποδείχθηκε πως δεν κουβαλάει το ειδικό πολιτικό βάρος που είναι απαραίτητο στην παρούσα φάση. Πάντως ο Τσίπρας μπορεί να μη δίνει συνεντεύξεις, αλλά κόσμο βλέπει. Και θα συνεχίσει να βλέπει, μέχρις ότου οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.