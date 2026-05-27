«Το ένα είναι ότι άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον ίδιο πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος προσπάθησε με ένα rebranding, το οποίο κορυφώθηκε με τη χθεσινή εκδήλωση, να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και όλη την υπόλοιπη ας πούμε, διαδικασία που «ντύνει» αυτή την παρουσίαση.

Και το δεύτερο είναι η ίδια, ίσως και πιο έντονη- με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε - ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Ο κόσμος ζητάει και από εμάς με την κριτική που μας κάνει, η χώρα να πάει μπροστά. Να φύγουμε μπροστά. Να απαντήσουμε στα πολλά προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουν και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα, με πολιτικές. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα.

Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα. Ο κ. Τσίπρας επενδύει στην «όπισθεν». Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε από τους πολίτες. Δεν χρειάζεται ούτε εγώ να υποτιμήσω κάποια κίνηση, ούτε να την υπερτιμήσω. Οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Και τον κ. Τσίπρα και εμάς και κάθε υποψήφιο, τέλος πάντων, είτε ως κόμμα είτε μεμονωμένα» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε επίσης ότι για την ΝΔ η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος. «Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι απίθανο, δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι αυτονόητο προφανώς. Και το 2023 υπήρχε απόσταση με βάση τις δημοσκοπήσεις, επετεύχθη. Μπορεί να τα καταφέρουμε ξανά, μπορεί και όχι. Στο τέλος της ημέρας, αυτό θα το ξέρουμε μόνο με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία. Οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που θεωρώ ότι ζητάει η κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς. Άρα, κάτι τέτοιο θα ήταν τόσο αντιφατικό, τόσο ουτοπικό, που δεν νομίζω ότι έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Ούτε καν ως μία θεωρία. Είναι ανέφικτο, όπως και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα το οποίο βρέθηκε με διάφορες εκδοχές, είτε ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, είτε η ακροδεξιά, το κομμάτι της ακροδεξιάς, που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας».

«Τι θέλω να πω; Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο λογικές και δεν το λέω διχαστικά. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του κ. Τσίπρα: «Ή εμείς ή αυτοί». Αυτά νομίζω ότι μας έχουν πάει πολλά χρόνια πίσω. Υπάρχουν δύο λογικές σε αυτή την χώρα. Τη ζήσαμε, δυστυχώς, την πρώτη λογική ως κρατούσα άποψη: Η λογική του μαξιμαλισμού, της πλειοδοσίας, των εύκολων υποσχέσεων, του λαϊκισμού, το να δώσουμε λεφτά, όσα παραπάνω μπορούμε, ή να τάξουμε υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, παράλληλα με μια ρητορική: ή εμείς ή αυτοί.

Αυτή τη λογική δεν την ξεκίνησε ο κ. Τσίπρας, μη του ρίχνουμε όλο το ανάθεμα, αλλά ήταν ένας γνήσιος εκφραστής της κι έτσι κατάφερε και εξελέγη πρωθυπουργός. Εμείς πιστεύουμε στην εντελώς αντίθετη λογική κάνοντας την αυτοκριτική μας» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.