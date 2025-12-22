Μαρινάκης για μπλόκα: «Παραμύθια ότι οι κλούβες της αστυνομίας κλείνουν δρόμους»

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τις εξελίξεις γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, το Υπερταμείο και τις σχετικές δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και τη σημαντική αύξηση –κατά 140% μέσα σε τέσσερα χρόνια– των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, κυριάρχησαν θέματα που αφορούσαν τη δράση της ΕΛΑΣ και τα ζητήματα ασφάλειας λόγω της παρουσίας αγροτικών οχημάτων στους δρόμους, την υπόθεση Ανεστίδη, αλλά και πρόσφατη ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφερόμενος αρχικά στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ιεροσόλυμα, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στη στρατηγική σημασία της σχέσης Ελλάδας – Ισραήλ, ενώ σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, υπογράμμισε τη διαχρονική ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής λύσης του Παλαιστινιακού και της προώθησης της λύσης των δύο κρατών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα κανενός πολίτη το άνοιγμα και το κλείσιμο διοδίων, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τις πρακτικές των κινημάτων «δεν πληρώνω». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των αγροτών, ωστόσο δεν πρόκειται να ηρωοποιήσει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικά ελεγχόμενες πράξεις. «Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι όσοι παρουσιάζουν το άνοιγμα διοδίων ως πράξη ακτιβισμού ή ηρωισμού δεν επιβαρύνονται οι ίδιοι οικονομικά, ενώ το κόστος τελικά μετακυλίεται στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η ΕΛΑΣ προχωρά σε ταυτοποιήσεις των εμπλεκομένων.

Απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με την παρουσία της Αστυνομίας στα μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ΕΛΑΣ δεν βρίσκεται εκεί για να κλείνει δρόμους, αλλά για να αποτρέψει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και να διαχειριστεί πιθανά προβλήματα. «Τα παραμύθια είναι ωραία τα Χριστούγεννα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν σοβαρότερα καθήκοντα και κάλεσε να σταματήσει η απόδοση κάθε ευθύνης στην ΕΛΑΣ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι δρόμοι στους οποίους το ένα τρίτο του οδοστρώματος καταλαμβάνεται από σταθμευμένα τρακτέρ δεν είναι ασφαλείς. Όπως είπε, η Τροχαία καταγράφει αυτούς τους κινδύνους, ενώ προειδοποίησε ότι η υπομονή των πολιτών εξαντλείται. Αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών, επανέλαβε ότι τα όρια που έχει θέσει η κυβέρνηση παραμένουν, ωστόσο ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί με στόχο την πρόοδο.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους 32 μπλόκων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η συνάντηση με μια αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών. Υπενθύμισε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έχει μιλήσει για υλοποίηση της συντριπτικής πλειονότητας των αιτημάτων, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να υπάρξει αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων τρακτέρ. Όπως σημείωσε, είναι ευθύνη των αγροτών να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να ταλαιπωρείται η κοινωνία.

Αναφερόμενος σε ελέγχους και διώξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι αυτοί δεν διενεργούνται από την κυβέρνηση αλλά από την Οικονομική Αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει σαφής πολιτική εντολή να επιστραφούν τα χρήματα όπου έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες. Τόνισε επίσης ότι στις κινητοποιήσεις παρεισφρέουν πρόσωπα για τα οποία «το πάρτι τελείωσε», με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, χαρακτήρισε βαθιά προβληματική και επιζήμια τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ίδια κόμματα που κατηγορούν την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις πληρωμές, αρνούνται να ψηφίσουν τη σχετική τροπολογία», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τη στάση τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει μάχες ακόμη και στο εσωτερικό της παράταξής του, με στόχο να ξεπεραστούν πρακτικές του παρελθόντος.

Σε ερώτηση για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία εκδικητική διάθεση. Όπως είπε, εφόσον ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι, αυτό θα αποδειχθεί από την πορεία των ελέγχων. «Το κράτος λειτουργεί και κάθε Αρχή κάνει τη δουλειά της», ανέφερε, καλώντας σε αναμονή των αποτελεσμάτων.

Τέλος, αναφερόμενος στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται καμία έννοια ακαταδίωκτου. Όπως εξήγησε, ο νόμος αφορά μόνο συγκεκριμένα αδικήματα εξ αμελείας και όχι εκ δόλου. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα ή συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων, ούτε πολίτες με διαφορετική μεταχείριση ως προς τις παραγραφές. «Δεν μπορούμε να ζητάμε ασυλία για κάποιους, ενώ απαιτούμε να μην ισχύει για άλλους», κατέληξε.